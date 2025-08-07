Projeto Arranjos Produtivos chega ao município de Montanha

Na manhã desta quinta-feira (7), agricultores familiares de Montanha, município localizado no extremo norte do estado, participaram do seminário de apresentação do projeto Arranjos Produtivos com foco na cultura do café, da pimenta-do-reino, do cacau e do abacate. A partir de agora, cerca de cem agricultores da cidade receberão gratuitamente orientação técnica, mudas para plantio e equipamentos agrícolas.

O evento realizado no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município contou com a participação de produtores rurais, técnicos, autoridades locais e representantes de entidades parceiras para discutir formas de fortalecer a agricultura familiar por meio de assistência técnica, apoio para formação de associações e cooperativas e consultorias voltadas à agroindústria.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos (União), comemorou a inclusão de Montanha. “É importante mais um município integrando esse projeto exitoso, que já é um sucesso do nosso estado e é reconhecido nacionalmente, ganhando prêmio nacional fruto do esforço concentrado de um projeto construído a várias mãos”, salientou.

A secretária da Casa dos Municípios, Joelma Costalonga, destacou a relevância da iniciativa para melhorar a qualidade de vida da população. “É mais um município que o projeto abraça. Hoje os produtores tiveram acesso a esse seminário, eles puderam tirar dúvidas, estudar um pouco sobre as variedades que eles trabalham, como também as que estão querendo inserir”, frisou.

Ela completou: “É um momento de integração, de estudo e de oportunidade para o agricultor familiar levar qualidade de vida para a família da nossa sociedade”. Segundo a secretária, o projeto já conta com 80 técnicos em atuação no estado.

Suporte técnico

O coordenador técnico da inicitiva, Douglas Gasparetto, destacou a importância da diversificação no plantio para desenvolver o potencial agrícola dos produtores familiares. “Nós temos Montanha como referência no plantio do café e da pimenta-do-reino, o cacau está entrando como terceira cultura e o abacate como uma possibilidade de agregação de valor dentro das propriedades”, avaliou.

Com o suporte de técnicos do Arranjos Produtivos, os agricultores familiares receberão visitas às suas propriedades para diagnóstico e acompanhamento personalizado. A equipe será responsável por identificar o potencial de cada produtor nas quatro culturas definidas como prioritárias para a região.

Esse trabalho envolve, por exemplo, o levantamento e a análise do solo das necessidades por meio de um mapeamento. “Nossa maior entrega não é muda, mas sim a assistência técnica. Depois de toda a análise aí as mudas são plantadas e é dado todo o acompanhamento até ter a cultura introduzida”, explicou Gasparetto.

O vice-prefeito de Montanha, Marcos Boldrini (MDB), considerou que a capacitação técnica do projeto irá favorecer a diversificação na agricultura da região e comemorou a inclusão do município no projeto.

Arranjos Produtivos

O projeto Arranjos Produtivos é desenvolvido pela Casa dos Municípios da Ales, em parceria com o governo do Estado, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e apoio das prefeituras. Em sua segunda fase, o número de municípios contemplados pela iniciativa passou de 20 para 27.

