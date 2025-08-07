Política
Projeto Arranjos Produtivos chega ao município de Montanha
Na manhã desta quinta-feira (7), agricultores familiares de Montanha, município localizado no extremo norte do estado, participaram do seminário de apresentação do projeto Arranjos Produtivos com foco na cultura do café, da pimenta-do-reino, do cacau e do abacate. A partir de agora, cerca de cem agricultores da cidade receberão gratuitamente orientação técnica, mudas para plantio e equipamentos agrícolas.
O evento realizado no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município contou com a participação de produtores rurais, técnicos, autoridades locais e representantes de entidades parceiras para discutir formas de fortalecer a agricultura familiar por meio de assistência técnica, apoio para formação de associações e cooperativas e consultorias voltadas à agroindústria.
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos (União), comemorou a inclusão de Montanha. “É importante mais um município integrando esse projeto exitoso, que já é um sucesso do nosso estado e é reconhecido nacionalmente, ganhando prêmio nacional fruto do esforço concentrado de um projeto construído a várias mãos”, salientou.
A secretária da Casa dos Municípios, Joelma Costalonga, destacou a relevância da iniciativa para melhorar a qualidade de vida da população. “É mais um município que o projeto abraça. Hoje os produtores tiveram acesso a esse seminário, eles puderam tirar dúvidas, estudar um pouco sobre as variedades que eles trabalham, como também as que estão querendo inserir”, frisou.
Ela completou: “É um momento de integração, de estudo e de oportunidade para o agricultor familiar levar qualidade de vida para a família da nossa sociedade”. Segundo a secretária, o projeto já conta com 80 técnicos em atuação no estado.
Suporte técnico
O coordenador técnico da inicitiva, Douglas Gasparetto, destacou a importância da diversificação no plantio para desenvolver o potencial agrícola dos produtores familiares. “Nós temos Montanha como referência no plantio do café e da pimenta-do-reino, o cacau está entrando como terceira cultura e o abacate como uma possibilidade de agregação de valor dentro das propriedades”, avaliou.
Com o suporte de técnicos do Arranjos Produtivos, os agricultores familiares receberão visitas às suas propriedades para diagnóstico e acompanhamento personalizado. A equipe será responsável por identificar o potencial de cada produtor nas quatro culturas definidas como prioritárias para a região.
Esse trabalho envolve, por exemplo, o levantamento e a análise do solo das necessidades por meio de um mapeamento. “Nossa maior entrega não é muda, mas sim a assistência técnica. Depois de toda a análise aí as mudas são plantadas e é dado todo o acompanhamento até ter a cultura introduzida”, explicou Gasparetto.
O vice-prefeito de Montanha, Marcos Boldrini (MDB), considerou que a capacitação técnica do projeto irá favorecer a diversificação na agricultura da região e comemorou a inclusão do município no projeto.
Arranjos Produtivos
O projeto Arranjos Produtivos é desenvolvido pela Casa dos Municípios da Ales, em parceria com o governo do Estado, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e apoio das prefeituras. Em sua segunda fase, o número de municípios contemplados pela iniciativa passou de 20 para 27.
Fonte: POLÍTICA ES
Ex-bailarina do Faustão diz que “perdeu trabalhos” após posar nua: “Me arrependo”
Alessandra Batista foi capa da revista “Sexy” Uma das profissionais que integrou o balé do Domingão do Faustão, a publicitária Alessandra Batista contou...
Influencer diz que jogador do Corinthians quer censurar livro erótico: “Participou”
Gisa Custolli diz que recebeu notificação extrajudicial Criadora de conteúdo adulto, a influenciadora Gisa Custolli contou que um jogador do Corinthians está...
PRF apreende 50 tabletes de pasta base de cocaína em Baixo Guandu/ES
Na manhã desta quinta-feira (07), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou mais uma apreensão significativa de entorpecentes no Espírito Santo....
FICCO/SP prende homem com cerca de 275 kg de cocaína em Nhandeara/SP
São José do Rio Preto/SP. Nesta quinta-feira (07/08), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (FICCO/SP) prendeu...
PF combate crimes transnacionais na fronteira com a Bolívia
Guajará-Mirim/RO. A Polícia Federal realizou, entre os dias 5 e 6 de agosto, operação de prevenção e repressão a crimes transnacionais...
Projeto Arranjos Produtivos chega ao município de Montanha
Na manhã desta quinta-feira (7), agricultores familiares de Montanha, município localizado no extremo norte do estado, participaram do seminário de...
DHPP prende suspeito de homicídio em Linhares
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
FA 1415 / 02 DE AGOSTO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1414 / 26 DE JULHO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Hospital Roberto Silvares já captou 63 órgãos para transplantes em 2025
Com envolvimento de uma equipe multidisciplinar, o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS) realizou domingo (3/08) a oitava captação múltipla...
Prefeito destaca parceria com a UFES para implantação do curso de Medicina em São Mateus
O prefeito de São Mateus, Marcus Batista, destacou o compromisso da gestão municipal com a chegada do curso de Medicina...
Obra em ponte na BR 101 terá interdição total em São Mateus
A ponte sobre o Rio São Mateus, na BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na próxima...
Regional
Jaguaré alerta sobre risco de acidentes com escorpiões
A Prefeitura de Jaguaré, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, alerta a população para os riscos de acidentes com...
Mega-Sena | Barra de São Francisco (ES) vive mistério por único ganhador do prêmio de R$ 100 milhões
A cidade de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, amanheceu com uma novidade multimilionária. Uma aposta única realizada por lá...
Mega-Sena | Aposta do Noroeste do ES fatura prêmio de quase R$ 100 milhões
O jogo vencedor foi uma aposta simples, que custou R$ 6 e teve seis números escolhidos, e foi feito na...
Estadual
Transferências especiais: Espírito Santo cumpre 100% das exigências federais
A Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio do Tesouro Estadual, reuniu, nessa quarta-feira (06), representantes de secretarias e autarquias capixabas...
Parque Cultural Casa do Governador inicia implantação de agrofloresta e horta medicinal
O Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, dará início, a partir desta sexta-feira (08), às 8h30, ao projeto...
Mais de 16 mil estudantes do Espírito Santo vão para a 2ª fase da Olimpíada Brasileira de Matemática
Mais de 16 mil estudantes capixabas vão participar da 2ª fase da 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas...
Nacional
VÍDEO | Aluna invade autoescola com carro ao tentar fazer baliza
Uma aluna de uma autoescola invadiu o local enquanto tentava realizar uma baliza. O caso aconteceu em Mamborê, no Centro-Oeste do Paraná,...
Picape parte ao meio, jovens são ejetados e morrem em acidente em serra
Lucas Eduardo Camargo, de 22 anos, e Henrique Ferreira Pinto, de 25 anos, morreram no local. Picape em que eles...
VÍDEO | Fisiculturista agride ex-namorada com tapas e socos e a mantém em cárcere por 12 horas
O caso ocorreu entre os dias 8 e 9 de maio deste ano, em Itajubá, no Sul de Minas Gerais,...
Policial
Polícia Civil conclui inquérito e prende segundo suspeito de homicídio ocorrido em Jaguaré
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré, concluiu o inquérito que...
PRF realiza prisão de traficante em Viana/ES
Na manhã de quarta-feira (06) por volta das 10h30min, durante fiscalização na BR 262, próximo a Segunda Ponte em Cariacica,...
Polícia prende homem apontado como mais procurado de Marataízes
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes e com apoio da...
ENTRETENIMENTO
Brunna Gonçalves posa com a filha Zuri durante jogo beach tênis de Ludemilla
Brunna Gonçalves, de 33 anos, encantou os seguidores ao compartilhar uma nova foto com a filha Zuri, de três meses,...
Gabriely Miranda mostra novos momentos da festa de casamento com Endrick
Gabriely Miranda, esposa de Endrick, atacante do Real Madrid, compartilhou novos cliques do casamento luxuoso realizado no mês passado, em...
Duda Kropf ganha buquê gigante de Felipe Amorim e se derrete: ‘Merece demais!!!’
Duda Kropf, de 23 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (6), para mostrar que também recebeu flores do namorado,...
POLÍTICA
Arranjos produtivos chega ao município de Montanha
Na manhã desta quinta-feira (7), agricultores familiares de Montanha, município localizado no extremo norte do estado, participaram do seminário de...
Ales sedia seminário para debater novo Plano Nacional de Educação
A Assembleia Legislativa (Ales) sedia nesta sexta-feira (8), das 9h30 às 12 horas, o Seminário Estadual da Comissão de Educação....
Preocupação com saúde mental de alunos motiva indicação ao governo
O deputado Zé Preto (PP) sugeriu ao governo do Estado, a partir da Indicação 813/2025, a criação de um Programa...
Esportes
Flamengo, Palmeiras, Inter e São Paulo; são eliminados da Copa do Brasil
A Copa do Brasil viveu uma noite eletrizante nesta quarta-feira, marcada pela queda surpreendente de quatro dos mais tradicionais clubes...
Fluminense segura empate com Internacional e carimba vaga nas quartas da Copa do Brasil
Em um confronto disputado no Maracanã pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense...
Botafogo vence Bragantino fora de casa e avança para quartas da Copa do Brasil
O Botafogo carimbou sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, ao superar o Red Bull...
Mais Lidas da Semana
-
Nacional6 dias ago
Samarco reabre Programa Indenizatório Definitivo (PID) e amplia acesso à reparação
-
São Mateus5 dias ago
Tiros em bar deixa quatro pessoas baleadas na zona rural de São Mateus
-
Variedades7 dias ago
Influencer troca conserto de carro por calcinha usada: ‘Saiu no lucro’
-
Nacional7 dias ago
VÍDEO | Homem procura UPA com cenoura presa em parte íntima
-
São Mateus3 dias ago
Jovem de São Mateus é preso por estupro virtual e induzir crianças ao suicídio
-
Regional4 dias ago
Mulher morre atropelada por carro no Norte do ES
-
Estadual6 dias ago
Espírito Santo fecha julho com menor número de homicídios em 29 anos
-
Regional5 dias ago
Homem morre atropelado por caminhão na BR 101 em Jaguaré