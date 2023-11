Projeto ‘Aprendendo com a Chuva’: alunos do MEPES visitam Fazenda Experimental do Incaper

Alunos do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (MEPES) participaram de uma excursão técnica na fazenda Experimental de Venda Nova do Imigrante (FEVN), do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). O objetivo foi proporcionar aos educandos uma vivência prática na geração e interpretação de dados meteorológicos, uma compreensão do regime de chuvas, entre outros pontos importantes no contexto das mudanças climáticas.

A ação faz parte do projeto “Aprendendo com a Chuva”, fruto da parceria entre o Incaper e o MEPES, e conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo (Fapes), por meio do Edital Nº 12/2022 – Universal de Extensão. O enfoque do projeto é a compreensão do regime de precipitações de chuvas.

A iniciativa, conduzida pela Coordenação de Meteorologia do Incaper (CMET), contou com o apoio da equipe técnica do projeto e a presença das equipes dos escritórios locais do Incaper de Alfredo Chaves e Rio Novo do Sul, além dos alunos e professores dos ensinos fundamental, médio e técnico das Escolas Família Agrícola (EFA) do MEPES dos municípios de Anchieta (Olivânia), Alfredo Chaves e Rio Novo do Sul, situados no litoral sul do Estado. A ação também contou com o suporte técnico do bolsista Dimas Piontkovsky, servidor aposentado do Incaper.

“Este é um projeto no qual os alunos desempenharam um papel fundamental desde o início das leituras no início do ano letivo. Com o acompanhamento dos professores envolvidos, eles conseguiram compreender o regime anual das chuvas em cada região e os possíveis impactos decorrentes do excesso ou da falta de chuva em cada localidade”, destacou o coordenador de Meteorologia do Incaper e coordenador do projeto “Aprendendo com a Chuva”, Hugo Ramos.

“Que esse conteúdo dê frutos de conhecimento não só para os alunos, mas também para as comunidades e para todo o Espírito Santo”, disse o professor da Escola Família Agrícola do MEPES de Olivânia, Matheus Parmagnani.

Para o professor Vanderson Battestin, da EFA de Alfredo Chaves, o projeto vem especialmente em um ano com fenômenos climáticos extremos. “A exemplo disso, estão a seca do norte do Estado e as enchentes no Sul. É chegada a hora de reforçamos o nosso entendimento”, disse.

O professor da EFA de Rio Novo do Sul, Ronald Rohr, lembrou que há muitos anos ele esteve no lugar dos alunos e que a meteorologia do Incaper resistiu a tantas mudanças, sendo ainda uma referência para as Escolas Família Agrícola. “Agradeço muito por até hoje podermos continuar com a essa forte parceria”, frisou.

A programação incluiu a visita técnica à Estação Meteorológica Automática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) instalada na fazenda experimental do Incaper, onde os alunos tiveram contato com uma estação meteorológica equipada com sensores de medição de chuva, temperatura, umidade relativa, pressão atmosférica e radiação. Em seguida, os alunos apresentaram os resultados das leituras de dados de chuva referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de cada pluviômetro instalado em suas respectivas escolas.

No período da tarde, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer os trabalhos desenvolvidos no Centro de Cafés Especiais do Espírito Santo (Cecafes), sob as orientações do extensionista e gestor técnico do Cecafes, Douglas Gonzaga de Sousa. Eles puderam observar na prática as atividades voltadas para a produção de cafés especiais.

Na ocasião, foram abordados os principais aspectos relacionados à produção de cafés especiais e à importância da adoção de práticas sustentáveis na produção de cafés. Os alunos também se inteiraram a respeito das oportunidades de mercado para profissionais e cafeicultores e, ao final, foi realizada uma demonstração de cupping com os cafés do Espírito Santo, arábica e conilon.

“A cafeicultura é uma das principais atividades agrícolas no Espírito Santo geradora de emprego e renda, e responsável pelo sustento de milhares de famílias. No mundo do café, costumamos dizer que ele é a conexão. Portanto, conectar diferentes pessoas, grupos e instituições é fundamental para o fortalecimento dessa cadeia produtiva e para o desenvolvimento e a qualificação profissional de todo o setor”, pontuou o extensionista Douglas de Sousa.

Continuidade do Projeto “Aprendendo com a Chuva”

No ano de 2024, o projeto deverá ser expandido para a região serrana, por meio do Projeto intitulado “Aprendendo com a chuva: expandindo o entendimento sobre o regime de precipitação na Microrregião Sudoeste Serrana”, apoiado pela Fapes, por meio do Edital Nº 11/2023 – Extensão Tecnológica.

