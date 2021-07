Projeto alerta para câncer de cabeça e pescoço

Embora pouco falado, o câncer de cabeça e pescoço é o segundo mais frequente no país, ficando atrás somente do câncer de mama para as mulheres e do câncer de próstata para os homens, e sendo tão frequente quanto o câncer de cólon e reto.

Com o objetivo de conscientizar os capixabas sobre a doença, o deputado Doutor Hércules (MDB) elaborou o Projeto de Lei 342/2021, que institui o “Julho Verde”. A escolha do mês tem como referência o Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço, celebrado em 27 desse mês.

O PL 342/2021 inclui o Julho Verde na Lei 11.212/2020, que consolida o calendário oficial do Espírito Santo. Por se tratar de data comemorativa, o projeto será analisado apenas pela Comissão de Justiça. A proposta prevê ações educativas sobre diagnóstico, sintomas, danos, formas de prevenção, fatores de riscos e tratamentos para os diversos tipos de câncer de cabeça e pescoço.

A medicina considera câncer de cabeça e pescoço o diagnóstico da doença na boca, lábios, cavidade oral, laringe, faringe, garganta e tireoide. Na maior parte dos casos, o tratamento é complexo e de alto custo, envolvendo diferentes profissionais da área da saúde, como médicos, cirurgiões, dentistas, fonoaudiólogos, entre outros. Cigarro e bebida alcoólica são fatores de risco para o desenvolvimento de doenças desse tipo.