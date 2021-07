Projeto Abracinho reúne famosos em prol de hospitais contra o câncer

Reprodução/Projeto Abracinho Edson Celulari, Reynaldo Gianecchini e Ana Maria Braga participam do projeto

Nascido no final de 2020, o Projeto Abracinho foi criado para materializar o sentimento de carinho em forma de agradecimento. Com pelúcias enviadas a famosos que se tornaram embaixadores da campanha, cada detalhe foi pensado em ser uma ponte entre quem pode ajudar e instituições que lutam pelo tratamento digno no combate ao câncer, principalmente em crianças e adolescentes.





Com uma lista extensa de embaixadores, como Xuxa, Reynaldo Gianecchini e Márcio Garcia, o projeto atende quatro institutos que contam com a doação de pessoas de todo o Brasil. A proposta é que o aconchego do ‘abracinho’ seja sentido por todos que precisam de amor, gratidão, alegria, confiança e esperança, uma força necessária para quem está em situação de vulnerabilidade.

O projeto nasceu no final de 2020, com doações dedicadas ao Hospital Erastinho, de Curitiba, Paraná. Mas hoje, com mais instituições atendidas, o projeto procura auxiliar hospitais com foco na qualidade de atendimento. Conheça um pouco mais sobre os locais atendidos pelo Projeto Abracinho:

GRAACC (São Paulo – SP)

O Hospital do GRAACC preza pela excelência do tratamento que realiza em seus pequenos pacientes e, por isso, tem uma equipe muito comprometida com a segurança e a qualidade dos serviços prestados. Este comprometimento pode ser validado pelos altos índices de cura e também pelas certificações alcançadas ao longo dos anos.

HOSPITAL ERASTINHO (Curitiba – PR)

O Hospital Erastinho possui área de 4.800 m², equipe especializada e alta tecnologia, oferece estrutura moderna e humanizada para atender crianças e adolescentes de zero a 18 anos. Com 43 leitos, possui capacidade anual de realizar até 17 mil consultas, 500 cirurgias e mais de 85 mil procedimentos.

INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL (Porto Alegre – RS)

O Instituto do Câncer Infantil (ICI) há quase 30 anos assiste crianças e adolescentes com câncer de 0 a 19 anos, visando aumentar os índices de cura e a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares. Desde sua criação já foram atendidas 2.500 famílias.

HOSPITAL LAUREANO (João Pessoa – PB)

Há mais de 50 anos que o Hospital Laureano, vem salvando vidas em todo o Estado da Paraíba. Mas, para dar continuidade a esse trabalho tão louvável o Hospital Laureano precisa de sua ajuda para continuar dando conforto e boa prestação de serviços aos pacientes que estão internados e em tratamento no Laureano.

Em momentos como os que passamos durante a pandemia, foi possível sentirmos na pele a falta do abraço, por isso o Abracinho é canal de esperança e afeto para milhares de pessoas. Se quiser conhecer mais, fazer a sua contribuição e receber o seu Abracinho em agradecimento, entre no site oficial e participe dessa rede do bem.