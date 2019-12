Projeção mostra como deverá ficar a nova geração do Hyundai Tucson

arrow-options Projeção/Aksyonov Nikita Novo Hyundai Tucson terá linhas bem próximas da versão conceitual da imagem abaixo





Quem já viu como ficou a nova geração do Creta e ficou espantado com a mudança radical no visual do SUV compacto também deverá arregalar os olhos quando conhecer o novo Hyundai Tucson. Mas o SUV médio vai causar uma melhor impressão, pelo menos se o carro seguir mesmo as linhas do protótipo Vision T Concept, que foi mostrado no Salão de Los Angeles (EUA) até o último dia 2.

LEIA MAIS: Flagra! Novo Hyundai Tucson é visto em testes, ainda camuflado

Aproveitando a informação de que o novo Hyundai Tucson irá seguir as linhas do modelo conceitual, o designer Aksyonov Nikita fez uma projeção que revela como pode ficar a nova geração do SUV que teve todas as gerações vendidas no Brasil, onde o novo modelo certamente será vendido, embora ainda não exista uma data certa para ser lançado por aqui. Provavelmente, deverá ficar para 2021.

A imagem mostra que a ampla grade frontal dianteira será um dos elementos estéticos do carro que mais vão chamar atenção. O aspecto mais arrojado do Hyundai Tucson será outra característica marcante, bem como os vincos espalhados pela carroceria e a silhueta que lembra a de um cupê, tendência no terreno do design que começou com os sedãs e agora passa a ser aplicada nos utilitários esportivos .

arrow-options Divulgação Hyundai Vision T Concept é a versão conceitual do novo Tucson que será lançado no segundo semestre de 2020





De fato, a versão de produção do novo Hyundai Tucson deverá ficar parecida com a conceitual. Exceto por detalhes como as câmeras no lugar dos retrovisores, além de alguns outros exageros que costumam aparecer nos protótipos, não deverá haver muitas diferenças entre o protótipo e o SUV que será feito em série.

LEIA MAIS: Hyundai mostra SUV menor que o Creta no Salão de Nova York

No conjunto mecânico, pelo menos em algumas mercados, também deverão ser adotadas novidades. Uma delas recai sobre a versão turbinada do motor 2.5, que funciona com câmbio automátco, de oito marchas. Na Europa, o novo Hyundai Tucson tem boas chances de passar a ser oferecido em uma versão híbrida. O lançamento está previsto para o segundo semestre de 2020.

arrow-options Divulgação Assim como o protótipo, o novo Hyundai Tucson deverá ter linhas arrojadas, inclusive na parte traseira