Programas de áudio do Ministério da Agricultura estão disponíveis no Spotify

.

Os programas de áudio do Ministério da Agricultura – Mapacast e Momento Agro – já podem ser acessados na plataforma de streaming Spotify.

O Momento Agro apresenta as principais notícias do Mapa. Já o Mapacast é um podcast de entrevistas sobre temas importantes do setor agropecuário brasileiro.

Nesta semana, o Episódio 25 do Mapacast fala sobre o Plano Safra 2020/2021, lançado na última quarta-feira (17) pelo governo federal. No programa, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o secretário de Política Agrícola, Eduardo Sampaio, explicam qual a importância do Plano, especialmente para os pequenos e médios produtores. Eles também abordam as novidades deste ano, como mais recursos para ações de inovação e sustentabilidade.

Em breve, os programas estarão disponíveis também em outras plataformas.

Informações à Imprensa

[email protected]