Programa Trilha Cidadã realiza treinamento com servidores do Parque de Itaúnas

A equipe do Parque Estadual de Itaúnas (PEI), em Conceição da Barra, participou, na última semana, de um treinamento on-line do Programa Trilha Cidadã. Com o nome de “Despertando habilidades para a promoção da acessibilidade”, a capacitação teve como objetivo orientar os servidores na utilização de tecnologias assistivas no atendimento de visitantes com deficiências auditiva e visual.

Durante o treinamento, os servidores aprenderam a operar os tablets que contêm o material em áudio, com sons de animais e da natureza, e em vídeo, com Libras, para atender aos públicos cego e surdo, respectivamente. Também participaram guias turísticos da região que atuam no Parque de Itaúnas.

“Trabalhamos assuntos diversos como escuta consciente, paisagem sonora, Libras, ambientes restauradores, dentre outros, para despertar nestes profissionais, novas formas de condução de grupos em trilhas interpretativas”, explicou a coordenadora do Trilha Cidadã, Karla Fafá.

“Com o Trilha Cidadã, queremos tornar as Unidades de Conservação (UCs) ambientes mais acessíveis, contribuindo para a promoção da qualidade de vida à população capixaba e turistas”, disse Karla Fafá. “O curso atingiu nossas expectativas, e sendo uma ação experimental podemos agora estender para mais seis UCs que já possuem essas tecnologias assistivas”, completou.

O Programa Trilha Cidadã visa a promover a inclusão social e a qualidade de vida aos visitantes das Unidades de Conservação, pelos benefícios do contato com a natureza, por meio de atividades de trilhas interpretativas.

Atendendo à Política Estadual de Educação Ambiental, no que se refere ao respeito às diferenças e aos direitos humanos, o programa beneficia grupos de pessoas com deficiência, transtornos mentais, dependentes químicos, idosos e adolescentes em medida socioeducativa.

