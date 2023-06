Programa Trilha Cidadã: grupo de cegos visita Parque Estadual Paulo César Vinha

O Programa Trilha Cidadã, do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), segue proporcionando experiências únicas aos participantes, graças ao uso de tecnologias assistivas. Mais uma vez, um grupo de pessoas cegas e com baixa visão da União de Cegos Dom Pedro II (Unicep) puderam vivenciar e conhecer a fauna e a flora do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, localizado em Guarapari.

Na última sexta-feira (16), um grupo da Unicep esteve no parque percorrendo a Trilha da Restinga e chegando até a praia. Essa é a segunda vez que um grupo de cegos da instituição visita o parque. Antes das visitas acontecerem, os profissionais da Unicep e os servidores do Iema planejaram todo o roteiro para que os cegos tivessem a chance de conhecer o que fosse possível no parque.

“Ficamos encantados com o local, apesar da baixa visão. Tivemos um acompanhamento muito bom, principalmente por percebermos que os servidores do parque que estão nos guiando nos orientam com o que podemos apreciar na visita e nos explicam também sobre os animais. Foi tudo muito lindo. Ouvimos e aprendemos bastante sobre essa área que tem que ser preservada e apreciada por todos”, destacou Elisia Maria Messias Dias, uma das visitantes.

O terapeuta ocupacional da Unicep, Rafael Costa dos Santos, ressaltou a importância dessa atividade. “É uma experiência muito rica para nossos usuários porque concede a oportunidade para eles de diversos estímulos sensoriais com o tato, o olfato, a audição e até a visão dos que têm baixa visão. Além disso, permite a convivência e a interação social. É muito enriquecedor esse passeio. Recomendo para todos”, disse.

Os visitantes ainda fizeram a interpretação ambiental nas placas em Braille, disponíveis durante todo o trajeto. A condução do passeio foi realizada pelas servidoras do parque Juliana Salgueiro e Fernanda Severino e pela coordenadora do Trilha Cidadã, Karla Fafá.

Informação à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Iema

Karolina Gazoni

(27) 3636-2591/ 99977-1012

[email protected]/ [email protected]

Instagram: @meioambientees

Facebook: Meio Ambiente ES

Fonte: GOVERNO ES