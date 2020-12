Programa solidário da LATAM transporta cestas básicas para quatro estados brasileiros

Gabriel Arajo Programa solidrio da LATAM transporta cestas bsicas para quatro estados brasileiros

A LATAM, através de seu Programa Avião Solidário e em parceria com a ONG Ação da Cidadania e a agência Graphene IPG, transportou centenas de cestas básicas para os estados do Amazonas, da Bahia, do Pará e de Pernambuco.

“Estamos muito orgulhosos em fazer parte desta campanha super importante e necessária, que é o Natal sem Fome. Para a LATAM, é muito gratificante poder ajudar milhares de famílias por meio do programa Avião Solidário, especialmente nesta data, que é sinônimo de renovação e esperança”, afirma Otávio Meneguette, diretor da LATAM Cargo Brasil.

De acordo com a companhia, este transporte está sendo viabilizado para enfrentar a situação crítica de fome que tantas pessoas estão passando em decorrência da pandemia. Há mais de 9 anos o Programa Avião Solidário atua ativamente em toda a América Latina, reforçando o compromisso da LATAM com causas sociais e humanitárias.

Boeing 767 da LATAM sendo carregada com as cestas básicas da campanha Natal sem Fome. Foto: LATAM

