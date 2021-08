Programa sobre educação financeira estreia quinta

Educação financeira é foco do Conta pra Gente, novo programa da TV Assembleia que estreia nesta quinta-feira (12). A ideia é conversar com especialistas em finanças de forma leve, simples e prática. No primeiro episódio, a educadora financeira Mirna Borges fala sobre “Cidadania Financeira”. A entrevista vai ao ar às 12h30, com reprise às 22h45.

Em 2013, o Banco Central lançou o programa Cidadania Financeira, que hoje conta com quatro vertentes: inclusão financeira, educação financeira, proteção ao consumidor e participação do cidadão no debate sobre o sistema financeiro.

Na entrevista, Mirna destaca a importância de os cidadãos conhecerem seus direitos e deveres. E dá dicas de como manter o equilíbrio no orçamento e nas finanças pessoais.

O programa vai ao ar na quinta, na TV Assembleia, na Grande Vitória, nos seguintes canais: 3.2 aberto e digital, 319.2 (GVT), 12 (NET), 23 (RCA) e 519.2 (Sky). Assista à entrevista de Mirna Borges, nos horários de exibição (12h30 e 22h45), também pelo canal da TV Assembleia no YouTube.

Na grade de programação da TV Assembleia, o Conta pra Gente é exibido de segunda a domingo, às 12h30 e, de quinta a domingo, também às 22h45.