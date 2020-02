Programa Saúde Fácil vai ofertar 28 mil consultas e exames de especialidades para região Metropolitana

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta sexta-feira (07), a oferta de 28 mil consultas e exames oftalmológicos para a Região Metropolitana de Saúde, dentro da segunda etapa do Programa Saúde Fácil. O objetivo do programa é reduzir a demanda reprimida dos últimos anos e dar celeridade ao atendimento especializado no Espírito Santo. Serão investidos R$ 842 mil com os atendimentos que já tiveram início nesta sexta-feira, tendo como clínica referenciada o Hospital Evangélico de Vila Velha.

Participaram da solenidade, a vice-governadora Jaqueline Moraes; o prefeito de Vila Velha, Max Filho; o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes; o senador Marcos do Val; os deputados estaduais Doutor Hércules e Janete de Sá; o presidente do Hospital Evangélico de VV, Pastor Alexandre Cunha; além de vereadores e lideranças locais.

A Região Metropolitana de Saúde é composta pelos municípios de Afonso Cláudio, Brejetuba, Cariacica, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Ibatiba, Itaguaçu, Itarana, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória. Os editais do Saúde Fácil foram publicados por região para garantir que as consultas sejam ofertadas o mais próximo possível de onde o usuário reside.

Casagrande destacou que o programa vai ofertar 87 mil consultas, sendo 58 mil de oftalmologia e o restante em outras especialidades médicas. “Já lançamos a primeira etapa em Cachoeiro de Itapemirim, contemplando toda a região sul, e agora lançamos aqui na Região Metropolitana. Estamos credenciando hospitais filantrópicos e empresas privadas por meio da tabela SUS Capixaba. Estamos construindo essa estrada que antes não existia. Agora estamos ampliando essa rodovia para que possamos ir pavimentando. Estamos treinando médicos, dentistas e enfermeiros para que sejam resolutivos”, disse.

O governador anunciou também que, na próxima segunda-feira (10), será publicada a tabela SUS de procedimentos. Ao todo, serão publicados 19 procedimentos médicos.

Durante a solenidade, o secretário Nésio Fernandes destacou as ações realizadas no primeiro ano de gestão e a importância de o Estado dar respostas imediatas à população sobre a demanda reprimida existente.

“O credenciamento das instituições para a realização de consultas e exames será de forma regionalizada para evitar o deslocamento dos pacientes do interior para a Grande Vitória. Nossa intenção é que esses serviços fiquem mais próximos da população. Já realizamos o credenciamento com diversas especialidades na região sul e agora lançamos o credenciamento do Hospital Evangélico de Vila Velha para o atendimento de oftalmologia para a Região Metropolitana”, afirmou o secretário.

O presidente da Associação Evangélica Beneficente Espirito Santense (Aebes), Alexander Mendes Cunha, destacou que o Espírito Santo é referência em saúde para outros estados brasileiros e frisou que o hospital recebe muitos pacientes de outras regiões do País. “Temos o privilégio de participar desse trabalho em prol da população. A Aebes está à disposição do Estado. Serão 28 mil atendimentos em oftalmologia para a região. A saúde é um ponto importantíssimo e queremos dar o nosso melhor para fazer diferença na vida das pessoas”, enfatizou.

Credenciamento

Em outubro do ano passado, a Secretaria da Saúde (Sesa) lançou editais para o credenciamento de instituições privadas, com fins lucrativos e sem fins lucrativos, interessadas em participar do programa. No total, o Governo do Estado investirá R$ 2.634.090,00 para ofertar mais de 87 mil consultas direcionadas às quatro regiões de saúde do Espírito Santo.

SUS Capixaba

Atualmente, a Região Metropolitana concentra a maior carteira de serviços de saúde no Espírito Santo, mas isso deve se transformar a partir das mudanças que estão sendo realizadas no Sistema Único de Saúde (SUS) capixaba. Isso porque em março do ano passado, o governador Renato Casagrande enviou um projeto de lei à Assembleia Legislativa, criando a tabela SUS Capixaba, que é a maior inovação do SUS no Estado através dos credenciamentos e acesso a consultas médicas especializadas, que descentraliza o serviço de saúde e leva a assistência médica especializada para mais perto da população dentro da sua região.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação do Governo

Giovani Pagotto

(27) 98895-0843

Assessoria de Comunicação da Sesa

Syria Luppi / Kárita Iana / Paula Lima / Luciana Almeida / Thaísa Côrtes

(27) 3347-5642 / 3347-5643

[email protected]