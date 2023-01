Programa recebe oferta de 104 mil habitações e supera expectativa

Reprodução: ACidade ON Programa de habitação atingirá mais de 104 mil famílias

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Habitação (Sehab), recebeu e credenciou propostas de 56 empresas interessadas em participar do programa Pode Entrar, num total de 104 mil unidades habitacionais ofertadas. Esse número superou em mais de 100% a previsão inicial da SEHAB, que era comprar 40 mil moradias.

Na prática, isso demonstra que a decisão de criar um programa inédito e inovador foi acertada e, ao mesmo tempo, que o mercado tem total credibilidade na nova política pública habitacional.

Além de agilizar o atendimento das famílias que permanecem na fila da casa própria e assim reduzir o déficit na cidade, o Pode Entrar vai contribuir para aquecer o mercado imobiliário, criar novos postos de trabalho e gerar renda.

Inovação

O projeto inova ao incentivar o mercado de construção a produzir em escala unidades de habitação social com segurança jurídica e financeira, pois as regras são claras e os pagamentos estarão vinculados ao cronograma das obras. Essas unidades serão destinadas às famílias que recebem auxílio aluguel do município e aos que estão no cadastro da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (Cohab-SP).

Pode Entrar

Criado por meio da Lei 17.638/21, o programa Pode Entrar foi desenvolvido na gestão do prefeito Bruno Covas e transformado em lei pelo prefeito Ricardo Nunes tem como objetivo ampliar e facilitar o acesso à moradia por meio de mecanismos inovadores, possibilitado a construção de empreendimentos habitacionais de interesse social, a requalificação de imóveis urbanos e também à aquisição de moradias.

Uma forma de garantir que a cidade tenha menos custos, maior agilidade, mais famílias atendidas e redução no prazo de entrega das unidades.

Fonte: IG Nacional