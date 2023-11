Programa Nossocrédito completa 20 anos e alcança a marca de 1 bilhão em microcrédito concedido

O Programa Nossocrédito, administrado pela Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes) e operado pelo Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) completa 20 anos e alcança a marca de R$ 1 bilhão concedidos aos microempreendedores, em mais de 170 mil operações.

O principal objetivo do Programa Nossocrédito é apoiar os empreendedores do Espírito Santo, ofertando microcrédito orientado, com condições de pagamento diferenciadas no mercado. O programa Foi implantado em 2003 e os primeiros municípios a aderirem ao serviço foram Viana, Cachoeiro de Itapemirim, Presidente Kennedy e Nova Venécia. A partir de 2005, o programa foi expandido para todo o Estado.

O Banestes é o agente financeiro exclusivo do Programa Nossocrédito, que promove inclusão social, geração de emprego e renda, além do desenvolvimento local, por meio das linhas de microcrédito. O banco capixaba é reconhecido como uma referência nacional em operações de microcrédito.

O diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, destaca a representatividade do microcrédito para a história do banco. “O Banestes conquistou um espaço muito relevante no contexto brasileiro de operação de microcrédito. Somos uma referência nacional no assunto, graças ao desempenho do Programa Nossocrédito. Estamos mantendo o nosso compromisso com a democratização do crédito e com a inclusão social e financeira da sociedade capixaba, por meio da carteira de microcrédito. Fazemos a diferença na vida de muitos capixabas com a oferta de crédito com condições diferenciadas a empreendedores de menor porte”, disse.

Sobre os planos futuros, o presidente ressalta que “o Banestes mantém o compromisso com a democratização do crédito e com a inclusão social e financeira da sociedade capixaba, por meio da carteira de microcrédito, e vamos continuar atuando em prol do crescimento do Programa”, destacou Amarildo Casagrande.

O Programa teve início com a linha de Microcrédito PF, que atende os clientes pessoa física, ou seja, os microempreendedores informais, autônomos e profissionais liberais. Em 2020, com o objetivo de fomentar o empreendedorismo feminino, o programa se fortaleceu com o lançamento do Projeto Crescemos Juntas, que oferece, além da assessoria de especialistas, linhas especiais de microcrédito para empreendedoras capixabas.

Em junho de 2021, foi lançada a linha Microcrédito PJ, o que representou mais um passo no amadurecimento e na relevância do programa para o Estado. O objetivo da linha para Pessoa Jurídica foi o de valorizar ainda mais os empreendedores formais e incentivar empreendedores que estão na informalidade a se formalizarem, para que tenham acesso a esse crédito mais vantajoso.

Outra recente novidade é a criação, em setembro deste ano, da linha Nossocrédito Juventude Empreendedora, criada especialmente para atender os jovens que desejam ter ou já têm algum negócio, nas regiões atendidas pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida, ou ainda para os jovens atendidos pelos Centro de Referência das Juventudes (CRJ) distribuídos por diversas regiões do Estado.

As operações de microcrédito também foram responsáveis pela manutenção de empregos e negócios durante a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). Por meio das operações de crédito emergencial, como medida econômica para enfrentamento da pandemia, o Banestes concedeu mais de R$ 119 milhões em microcrédito, que beneficiaram mais de 13,5 mil empreendedores capixabas.

Sobre o Programa Nossocrédito

O Programa Nossocrédito, do Governo do Estado, é fruto da parceria entre Banestes, Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae-ES) e prefeituras.

O Nossocrédito está presente em todos os 78 municípios do Estado, oferecendo crédito produtivo de maneira simples e com taxas reduzidas, além de fornecer orientação técnica aos empreendedores capixabas.

Os microempreendedores interessados em realizar a contratação de uma das linhas de microcrédito do Programa Nossocrédito deverão enviar sua solicitação através do portal da Aderes: https://nossocredito-aderes.web.app/. As informações adicionais e de contato dos agentes de crédito estão disponíveis no site www.aderes.es.gov.br. As equipes da Rede de Agências Banestes também estão à disposição da população capixaba.

Linhas de crédito:

Microcrédito PF

Público: empreendedores informais, autônomos e profissionais liberais.

Valor para contratações: até R$ 15 mil.

Taxas: entre 1,59% e 1,89% ao mês.

Necessário: 1 a 2 avalistas.

Prazo máximo: 30 meses incluindo até 03 (três) meses de carência

Mais informações em www.aderes.es.gov.br.

Microcrédito PJ

Público: micros e pequenos empreendedores com MEI.

Valor para contratações: até R$ 21 mil.

Taxas: entre 1,39% e 1,69% ao mês.

Necessário: de 2 a 4 avalistas.

Prazo máximo de 36 meses incluindo até 06 (seis) meses de carência

Mais informações em www.aderes.es.gov.br.

Linha Microcrédito Juntas – Pessoa Jurídica (PJ)

Público-alvo: empreendedoras formalizadas (com CNPJ) que tenham realizado curso de qualificação empreendedora nos últimos 6 meses .

. Valor máximo de contratação: até R$ 21.000,00, conforme análise de cadastro e perfil.

Necessário: de 2 a 4 avalistas.

Prazo máximo: até 36 meses.

Carência: até 06 meses.

Taxas: entre 1,29% e 1,59% ao mês.

Linha Nossocrédito Juventude Empreendedora

Público-alvo: jovens das regiões atendidas pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida ou pelos Centro de Referência das Juventudes (CRJ) que tenham realizado curso de qualificação empreendedora nos últimos 3 meses .

. Valor máximo de contratação: até R$ 5.000,00, conforme análise de cadastro e perfil.

Taxas: entre 1,39% e 1,69% ao mês.

Necessário: de 1 a 2 avalistas.

Prazo máximo: até 30 meses

Carência: até 06 meses.

Taxas de juros: fixada em 1,29% ao mês.

