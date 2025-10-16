Programa Intercâmbio Sedu: participantes conhecem países onde estudarão por três meses

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), realizou, nesta quinta-feira (16), no Parque Casa do Governador, em Vila Velha, a cerimônia de anúncio dos países onde 350 estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino estudarão por três meses, dentro do Programa Intercâmbio Sedu. A iniciativa oferece aos participantes a oportunidade de aprimorar o aprendizado de Língua Inglesa ou Espanhola em instituições de ensino no exterior.

Para a edição 2025, foram disponibilizadas 335 vagas para o curso de Inglês e 15 para o curso de Espanhol, distribuídas entre cinco países: 100 vagas para os Estados Unidos, 90 para a Irlanda, 85 para a Inglaterra, 60 para o Canadá e 15 para a Argentina.

“É um trabalho importante que fazemos no nosso Centro de Idiomas e que desenvolvemos no Estado todo. No ano passado, 170 alunos participaram do Programa de Intercâmbio e agora mais do que dobramos, chegando a 350 participantes. Essa é uma oportunidade para esses jovens se aperfeiçoarem na língua inglesa e espanhola, além de levar para a vida toda a experiência que vão acumular nesses países”, afirmou o governador do Estado, Renato Casagrande.

O mandatário capixaba destacou ainda que os intercambistas participarão de Cursos Intensivos de Línguas e serão acolhidos em casas de famílias anfitriãs, cuidadosamente selecionadas para garantir segurança e acolhimento. O programa também oferece café da manhã e jantar, Seguro Saúde e ajuda de custo mensal de US$400,00, proporcionando uma experiência completa e segura no exterior.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, ressaltou a importância do programa para a formação integral dos estudantes capixabas e lembrou que a primeira parcela da ajuda de custo mensal é paga antes do embarque, que está previsto para janeiro de 2026, com o intuito de auxiliar na preparação dos estudantes.

“O programa proporciona aos estudantes a oportunidade de vivenciar novas culturas, ampliar horizontes e fortalecer habilidades que contribuem para sua formação cidadã e acadêmica. A imersão em ambientes internacionais favorece o domínio do idioma de forma natural e intensa, além de estimular autonomia, responsabilidade e capacidade de adaptação”, comentou Vitor de Angelo.

Depoimentos

“Essa viagem é a realização de um sonho, e só está se tornando possível graças ao Programa Intercâmbio Sedu. Ele valoriza a inclusão social e a equidade, garantindo que estudantes como eu, que participam de programas sociais, tenham a oportunidade de vivenciar essa experiência internacional única”, contou Luís Felipe Teixeira da Silva, estudante da Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Arnulpho Mattos, em Vitória, que participará do intercâmbio em 2025.

“Estou muito feliz por ter sido selecionado para o intercâmbio! Sempre gostei de aprender novas línguas e culturas, e essa oportunidade vai me permitir crescer não só academicamente, mas também como pessoa. Só estou conseguindo viajar graças ao Programa Intercâmbio Sedu, que garante chances para estudantes como eu. Sou muito grato ao Governo do Estado por tornar isso possível”, disse João Vinícius Almeida Manoel Pereira, aluno da EEEM Irmã Maria Horta, em Vitória, que participará do intercâmbio em 2025.

Programa de Intercâmbio Estudantil

Criado em 2009, o Programa de Intercâmbio Estudantil conta, atualmente, com 23 unidades distribuídas em escolas das 11 Superintendências Regionais de Educação. Em 2010, o Programa de Intercâmbio Estudantil Sedu foi implementado dentro do Centro Estadual de Idiomas, com os objetivos de proporcionar aos estudantes uma experiência de estudos no exterior e de consolidar as competências desenvolvidas nos cursos de línguas, permitindo a utilização do idioma estrangeiro para a comunicação social, cultural e profissional.

