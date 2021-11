Programa Facilitar completa 11 anos

Para comemorar os 11 anos de parceria entre a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) e instituições de atendimento a pessoas com deficiência, foi realizado, nessa terça-feira (23), um encontro, na sede da Companhia, no Centro de Vitória, com participantes do Projeto Facilitar, que reúne assistentes sociais das instituições parceiras. O encontro foi coordenado pelo setor de Serviço Social da Gerência de Atendimento ao Usuário.

O mês de outubro marca a parceria da Ceturb-ES com as instituições. O evento realizado celebra o longo período de relacionamento e colaboração com a comunidade. A reunião foi pautada por apresentação de demandas e planejamento, além de agradecimento pelos anos de adesão.

Com apoio da Gerência de Atendimento ao Usuário, a Ceturb-ES mantém reuniões, a cada três meses, com instituições de atendimento às pessoas com deficiência para alinhar as demandas da comunidade e planejar formas de atendimento. Por meio da parceria, os procedimentos de cadastro e renovação do Passe Livre são realizados diretamente entre as instituições, com menor deslocamento dos interessados.

Segundo Jaciana de Jesus, assistente social da APAE Cariacica, antes da existência do Programa Facilitar algumas famílias enfrentavam dificuldades de acesso e de entendimento dos processos de gratuidade. Após a implementação, formou-se uma ponte entre a comunidade e a Companhia, facilitando as orientações e comunicação com os usuários. “O programa veio para a inclusão da comunidade”, completou.

Atualmente, há 11 entidades atuantes e está sendo finalizado o processo de inclusão de mais uma parceira, a Vitória Down.

Entidades parceiras:

IDR Serra

IDR Vitória

APAE Vitória

APAE Viana

APAE Serra

APAE Vila Velha

APAE Cariacica

INVISA

Hospital Evangélico

Hospital Santa Rita de Cássia

AMAES

