Programa de Voluntariado encerra ciclo de experiências no Parque Estadual de Itaúnas

O Programa de Voluntariado em Unidades de Conservação (PVUC), promovido pelo Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) no Parque Estadual de Itaúnas (PEI), finalizou mais uma edição contando com a participação de duas turmas que atuaram ao longo dos primeiros meses do ano. A iniciativa proporcionou experiências imersivas para os voluntários, fortalecendo o vínculo entre a conservação ambiental e a comunidade local.

O coordenador do PVUC, Terence Nascentes, avaliou a experiência das duas turmas como muito positiva. A primeira turma, que atuou em janeiro, esteve mais envolvida com o atendimento a visitantes, realização de pesquisas e monitoramento das trilhas do parque. Além disso, os voluntários auxiliaram nos preparativos da tradicional festa de São Benedito e São Sebastião, o Ticumbi, e desenvolveram atividades de sensibilização ambiental voltadas a moradores e turistas.

Já a segunda turma, que atuou em fevereiro, teve um foco maior em ações educativas voltadas para as escolas da vila de Itaúnas e região. Os voluntários realizaram contação de histórias, teatros e oficinas de artesanato com materiais recicláveis. No encerramento do período, organizaram os preparativos do bloquinho ambiental de Carnaval para crianças, promovendo a conscientização sobre a fauna e flora locais.

Para a voluntária Tayná da Silva Jerônimo, da segunda turma, a vivência foi enriquecedora. “Foi uma experiência extraordinária! Como bióloga recém-formada e apaixonada pela educação ambiental, ter a oportunidade de vivenciar o trabalho em uma unidade de conservação ampliou minha compreensão sobre a importância da conservação aliada ao envolvimento social”, destacou.

Entre as atividades que mais marcaram sua participação, Tayná ressaltou o monitoramento de tartarugas realizado em parceria com o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram). “Acompanhar de perto esse trabalho despertou ainda mais meu interesse pela área, reafirmando minha vontade de atuar com a conservação da vida marinha”, completou.

Além dessas atividades, ambas as turmas participaram do monitoramento diário das trilhas e do litoral do Parque, contribuindo com registros da biodiversidade e da fauna marinha. “O Programa de Voluntariado auxilia o Parque em diversos objetivos, como comunicação, integração social, sensibilização ambiental e monitoramento”, ressaltou Terrence.

O coordenador explica ainda que o PVUC do PEI funciona por meio de edital de chamamento público ou por propostas espontâneas de interessados. No momento, ainda não há previsão para novas turmas, mas a expectativa é que um novo ciclo seja aberto em julho.

