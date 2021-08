Programa de Silvio Santos tem gravações suspensas após confirmação de Covid

Bianca Barbosa Programa de Silvio Santos tem gravação suspensa





As gravações do Programa Silvio Santos , no SBT, foram suspensas por pelo menos uma semana. No último sábado (7), uma pessoa da equipe testou positivo para a Covid-19, e o estúdio onde é filmada a atração televisiva, em São Paulo, foi esvaziado às pressas. A assessoria da emissora alega “ainda não ter informações” sobre Silvio Santos.

“Ninguém sabe quem testou positivo naquele dia, pois a pessoa infectada escolheu manter o sigilo”, conta um funcionário do SBT, diretamente envolvido com o Programa Silvio Santos, ao GLOBO. “Pode ter sido um artista, alguém da produção ou o próprio Silvio Santos… E também havia participação da plateia no estúdio, então pode ter sido alguém do auditório. Ninguém sabe”, completa.

O SBT afirma que Silvio Santos passa bem e ressalta que ainda não possui informações sobre o quadro de saúde do apresentador. Na noite da última quinta-feira (12), após o apresentador José Luiz Datena comunicar que Silvio teria se contaminado com Covid, a assessoria da emissora informou que Silvio estava em casa, com a mulher .

Oficialmente, a assessoria comunica que não sabe se Silvio Santos está ou não infectado com o coronavírus. Desde a noite da última quinta-feira, os porta-vozes da emissora não conseguem contato com o apresentador. O que se sabe, até agora, é que “ele passa bem”, como reforça a assessoria.

“Por enquanto, a assessoria não tem informação a respeito dele. A única informação é que as gravações do programa estão suspensas até segunda ordem”, frisa a assessoria. “Em relação a estado de saúde, a informação é que Silvio Santos está bem, mas não sabemos se ele está com Covid”.