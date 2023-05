Programa de Qualificação para o Turismo dá início a novas turmas em junho

A Secretaria de Turismo (Setur), por meio da Gerência de Gestão de Turismo, em parceria com as prefeituras, dará início no próximo dia 12, aos cursos de capacitação que integram o Programa de Qualificação para o Turismo. Oito municípios serão contemplados nesta segunda etapa, que será realizara durante todo o mês de junho. São eles: Aracruz, Colatina, Baixo Guandu, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Brejetuba, Conceição do Castelo e Marilândia.

“As qualificações são uma excelente oportunidade para que toda a cadeia produtiva do turismo melhore sua prestação de serviço e profissionalize ainda mais o segmento. É uma entrega importante aos municípios, que são os atores que melhor conhecem as demandas da região e os arranjos produtivos locais”, explicou o secretário de Estado de Turismo, Werverson Meireles.

Murilo Vago, gerente de Gestão do Turismo da Setur, complementou: “a capacitação está sendo ofertada de forma gratuita, por meio de contrato celebrado pela Setur com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Até 2026, pretendemos oferecer até seis mil vagas de qualificação para o segmento.”

Na primeira etapa, ocorrida nos meses de abril e maio, foram ofertados nove cursos nos municípios Dores do Rio Preto, Vargem Alta, Castelo, Venda Nova do Imigrante, Guarapari, Divino de São Lourenço, Alegre, Piúma e Marataízes. As capacitações foram de Cozinha Italiana, Cozinha Mediterrânea, Camareira, Garçom, Bem Receber o Turista e Técnicas para Monitor de Turismo.

Para 2023, estão previstas 1.500 vagas de capacitação dentro do Programa, atendendo a 60 municípios e passando pelas dez regiões turísticas capixabas. Nesta segunda etapa serão ofertados os cursos de Camareira, Bem Receber o Turista, Cozinha Mediterrânea, Barista e Garçom.

Inscrições abertas

Os interessados em participar dos cursos devem procurar as secretarias de Turismo de seus municípios para se informar sobre as inscrições e datas das capacitações.

O Programa Qualificação para o Turismo Capixaba é coordenado pela Gerência de Gestão de Turismo da Setur: (27) 3636 8010 ou (27) 3636 8013 e pelo e mail [email protected].

Confira os cursos do mês de junho:

Aracruz

Curso Camareira – Técnicas de limpeza e arrumação

Data: 12 a 16/06

Horário: 08h às 17h.

Local: COQUEIRAL PRAIA HOTEL – Rodovia ES-010, Km 45 S/n – Coqueiral de Aracruz.

Inscrição: (27) 99958-9513 SEMTUR

Colatina

Curso Bem receber o Turista

Data: 19 a 22/06

Horário: 17h às 22h.

Local: SENAC Colatina – R. Adauto Ribeiro, 400 – Esplanada, Colatina.

Inscrição: (27) 3177-7073 [email protected]

Baixo Guandu

Curso Camareira – Técnicas de limpeza e arrumação

Data: 19 a 30/06

Horário: 17h às 22h

Local: Auditório da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu – Rua Fritz Von Lutzow, 217, Centro.

Inscrição: (27)99515-2798

Laranja da Terra

Curso Bem receber o Turista

Data: 26 a 29/06

Horário: 17h às 22h

Local: CRAS – Centro de Referência em Assistência Social- Av. Germano Sabemos s/n, ao lado da rodoviária- Laranja da Terra.

Inscrição: (27) 3736-1321

Marechal Floriano

Curso Cozinha Mediterrânea

Data: 26 a 28/06

Horário: 18h às 22h

Local: Igreja Luterana – Rua Pastor Ernet Karl, Marechal Floriano.

Inscrição: Secretaria de Turismo de Marechal Floriano, pelo telefone (27) 3288-1419.

Brejetuba

Curso Barista – Preparo e Serviço de Café

Data: 26 a 28/06

Horário: 17h às 22h

Local: Casa do Agricultor – Av. José Martinuzzo, n. 246, Bairro Centro, Brejetuba

Inscrição: (27) 3733-1260

Conceição do Castelo

Curso Garçom – Tipos de Serviços em Restaurantes

Data: 26 a 29/06 e 03 a 06/07

Horário: 17h às 22h

Local: Auditório da Secretaria de Educação em anexo a Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo – Av. José Grillo, 426 – Centro, Conceição do Castelo.

Inscrição: (28) 99926-2619

Marilândia

Curso de Barista – Preparo e Serviço de Café

Data: 28 a 30/06

Horário: 17h às 22h

Local: Fazenda Experimental Incaper, Rodovia ES360, Km 01, Centro, Marilândia.

Inscrição: (27) 99953 9433.

