Programa de Qualificação para o Turismo abre 180 novas vagas para julho

A Secretaria de Turismo (Setur), por meio da Gerência de Gestão de Turismo, em parceria com as prefeituras, deu início a uma nova etapa de cursos de capacitação que integram o Programa de Qualificação para o Turismo. São 180 vagas ofertadas em 11 municípios contemplados, em qualificações que serão realizadas durante todo o mês de julho. São eles: Pedro Canário, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Gabriel da Palha, Vila Pavão, Jaguaré, São Mateus, Pancas, São Roque do Canaã, Serra e Fundão.

“A nova etapa possibilita para 11 novos municípios se qualificarem e desenvolverem ainda mais toda a cadeia produtiva do turismo, melhorando assim, sua prestação de serviço e profissionalização no segmento. É uma entrega importante aos municípios, que são os atores que melhor conhecem as demandas da região e os arranjos produtivos locais”, explicou o secretário de Estado de Turismo, Werverson Meireles.

Murilo Vago, gerente de Gestão do Turismo da Setur, complementou: “a capacitação está sendo ofertada de forma gratuita aos interessados, por meio de contrato celebrado pela Setur com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Já passamos por 25 municípios no primeiro semestre deste ano, e até 2026, ofertaremos até seis mil vagas de qualificação”.

Para 2023, estão previstas 1.200 vagas de capacitação dentro do Programa, atendendo a 60 municípios e passando pelas dez regiões turísticas capixabas. Nesta nova etapa serão ofertados os cursos de Camareira, Bem Receber o Turista, Cozinha Mediterrânea, Cozinha Italiana, Barista, Garçom e Técnicas em Guiamento em Atrativos Naturais.

Inscrições abertas

Os interessados em participar dos cursos devem procurar as secretarias de Turismo de seus municípios para se informar sobre as inscrições e datas das capacitações.

O Programa Qualificação para o Turismo Capixaba é coordenado pela Gerência de Gestão de Turismo da Setur: (27) 3636-8010 ou (27) 3636-8013 e pelo e mail [email protected].

Confira os cursos do mês de junho:

Pedro Canário

Curso Garçom – Tipos de Serviços em Restaurantes

Data: 03 a 06/07, 10 a 13/07 e 17 a 18/07

Horário: 14h às 18h

Local: NTM – Em cima da Escola Guedes Alcoforado, 139 – Av. Dr. Mario Vello Canário.

Inscrição: (27) 3764-0066

Santa Maria de Jetibá

Curso Barista – Preparo e Serviço de Café

Data: 10 a 12/07

Horário: 16 às 21h

Local: Café Pomerano – São Sebastião do Meio – Santa Maria de Jetibá.

Inscrição: 27 99719-9937

Santa Teresa

Curso Técnicas de Guiamento em Atrativos Naturais

Data: 10 a 15/07 e 17 a 20/07

Horário: 18 às 22h

Local: SENAC Santa Teresa – Rua Bernardino Monteiro 682, Bairro Dois Pinheiros.

Inscrição: (27) 3259-2357

São Gabriel da Palha

Curso Cozinha Italiana

Data: 17 a 19/07

Horário: 13h às 18h

Local: Igreja Católica – Rua Dr. Fernando Serra, s/n bairro Jardim da Infância, São Gabriel da Palha

Inscrição: (27) 997579731

Vila Pavão

Curso Bem Receber o Turista

Data: 17 a 20/07

Horário: 16h às 20h

Local: Auditório Anton Fleishmann, Praça do Colono, Centro, Vila Pavão

Inscrição: (27) 99937-7614

Jaguaré

Curso Barista – Preparo e Serviço de Café

Data: 18 a 20/07

Horário: 12h30 às 17h30

Local: Auditório e copa do Sindicato Rural de Jaguaré – Rua João Paiz nº31, Centro, Jaguaré, ao lado escritório EDP.

Inscrição: (27) 99612-6220

São Mateus

Curso Camareira – Técnicas de limpeza e arrumação

Data: 19 a 28/07

Horário: 14h às 19h.

Local: SENAC – São Mateus – Av. Jones de Santos Neves 573, Sernamby

Inscrição: (27) 99899-0225

Pancas

Curso Técnicas de Guiamento em Atrativos Naturais

Data: 24 a 28/07

Horário: 08h às 17h

Local: Centro de convivência – Rua Cristalina, sn, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Pancas

Inscrição: (27) 3636-8001

São Roque do Canaã

Curso de Cozinha Mediterânea

Data: 24 a 26/07

Horário: 17 às 22h

Local: Rancho Fardin, Cachoeira do Melote, Santa Julia, São Roque do Canaã

Inscrição: (27) 3729-1997



Serra

Curso de Barista – Preparo e Serviço de Café

Data: 25 a 27/07

Horário: 07h30 às 12h30

Local: SENAC Serra – Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 2881 – Portal de Jacaraípe, Serra

Inscrição: (27) 98182-0292

Fundão

Curso Garçom – Tipos de Serviços em Restaurantes

Data: 31 a 09/07

Horário: 17h às 22h

Local: CRAS – Praia Grande – Avenida Belo Horizonte, 581 – Fundão

Inscrição: (27) 99875-1272 – (27) 99316-4299

Fonte: GOVERNO ES