Programa de Qualificação do Turismo passa por mais sete municípios em novembro e dezembro

O Programa de Qualificação da Secretaria do Turismo (Setur) encerra o ano com a execução de novas turmas em dezembro. Por meio de parceria firmada com Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), a Setur executa o curso Bem Receber o Turista para a Associação das Paneleiras, na Comunidade de Goiabeiras e bairros adjacentes, em Vitória.

Em Afonso Cláudio, o Curso de Técnicas para Guiamento em Atrativos Naturais encerra nesta semana e, em Mucurici, o curso de Cozinha Mediterrânea tem início na próxima segunda-feira (11).

Durante o mês de novembro, outros cinco municípios também foram atendidos pelo Programa: Atílio Vivacqua, Itaguaçu, Governador Lindenberg, Rio Novo do Sul e a comunidade de Jesus de Nazareth, em Vitória.

Ao longo de 2023, o Programa de Qualificação para o Turismo atendeu 52 municípios que estão no Mapa do Turismo Brasileiro, totalizando 1.150 vagas. Na carteira de cursos ofertados estão: Bem Receber o Turista, Camareira, Garçom, Barista, Cozinha Mediterrânea, Cozinha Italiana, Técnicas de Guiamento em Atrativos Naturais e Técnicas para Monitor de Turismo.

“Encerramos este ano com número recorde de municípios atendidos em nosso Programa de Qualificação. Foram 1.150 vagas que beneficiaram todo setor produtivo do turismo nos municípios, dando oportunidade de desenvolver e melhorar a prestação de serviço turísticos”, destacou o secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos.

Até 2026, serão ofertadas mais de 6.000 vagas em todos os municípios do Mapa do Turismo.

Prêmio Nacional

O Programa Qualificação para o Turismo está concorrendo ao Prêmio Nacional do Turismo. O programa é o único representante do estado e a premiação acontece no dia 16 de dezembro, durante o Salão Nacional do Turismo, do MTur.

O Programa Qualificação para o Turismo Capixaba é coordenado pela Gerência de Gestão de Turismo da Setur. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (27) 3636-8010 ou (27) 3636-8013, e pelo e-mail [email protected].

Vitória

Curso Bem Receber o Turista

Carga horária: 20h

Vagas: 25

Data: 05 a 11/12

Horário: 18h às 22h.

Local: Faculdade Multivix – Rua José Alves, 301 – Goiabeiras, Vitória – ES.

Inscrição: (27) 9 9973-5178 (Setur)

Mucurici

Cozinha Mediterrânea

Carga horária: 15h

Vagas: 15

Data: 11 a 13/12

Horário: 13h às 18h

Local: Mirante do Balneário de Mucurici – ES

Inscrição: (27) 99736-8191 (Bruna)

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Setur

Tati Beling

(27) 3636-8009 / 98141-8888

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES