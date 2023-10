Programa de Microcrédito do Espírito Santo já emprestou mais de R$ 1 bilhão para donos de pequenos negócios

Criar ou desenvolver um pequeno negócio. Esse é o objetivo do Programa de microcrédito, produtivo e orientado, do Governo do Espírito Santo, conhecido como Nossocrédito, criado com a finalidade de oferecer ao capixaba a possibilidade de empreender, tendo acesso a um crédito com juros mais baixos do que o praticado no mercado e mais tempo para pagar.

O Nossocrédito foi pensado para facilitar e orientar o empreendedor do Estado que já iniciou um pequeno negócio ou que sonha em empreender em alguma atividade produtiva ou prestação de serviço, urbano ou rural, de forma individual ou coletiva, ou a microempreendedores individuais (MEIs).

Em seus 20 anos de existência, o Programa Nossocrédito, já emprestou um montante de R$ 1.109.281.115,00, a mais de 186 mil empreendedores, utilizando um ticket médio de R$ 5.790,00. Quando o olhar se volta para as atividades dos empreendedores que buscam o programa percebemos que o comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios está em primeiro lugar, depois vem a agricultura, seguido do setor de estética e outros serviços de cuidados com a beleza. Depois vem o comércio de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; fabricação de acessórios do vestuário; comércio de bebidas; além do fornecimento de alimentos.

No entanto, somente em 2023, o Programa já atendeu cerca de 3.500 donos de pequenos negócios, liberando um montante de R$ 50.686318,00. O município que se destacou em valores emprestados foi a Serra, com uma quantia liberada de R$ 3.167.150,00. Em seguida, vem o município de Jerônimo Monteiro, no sul do Espírito Santo, com o valor liberado de R$ 2.684.600,00. O terceiro lugar entre os municípios que mais liberaram o Nossocrédito é ocupado por Vila Velha, com uma quantia de R$ 2.434.467,00.

O levantamento aponta ainda, que o programa de microcrédito do Governo ajudou muitos pequenos negócios durante a pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19). Em 2019, foram R$ 70.493.635,00 emprestados. No entanto, em 2020, o valor saltou para R$ 109.422.839,00. No exercício de 2021, foram R$ 76.529.333,00. Enquanto em 2022, foram R$ 71.734.646,00. O estudo mostra que 62% das operações aprovadas foram para empreendedores do sexo feminino, enquanto o masculino ficou 38%

Para o diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), o Programa Nossocrédito, uma das principais políticas públicas do Estado de apoio aos pequenos negócios, se tornou uma referência para todo País. “Não se trata apenas de um simples crédito, estamos falando de um programa de microcrédito que vai além. Desde o início do pedido, que pode ser atendido pelos agentes de crédito, por todos os 78 municípios do Estado, o empreendedor é orientado em relação a utilização do valor, que só pode ser usado em benefício do empreendimento, seja para sua criação ou desenvolvimento”, destacou Alberto Gavini,

O Programa Nossocrédito, é fruto de uma parceria entre a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES).

Linhas de crédito:

Nossocrédito

Pessoa Jurídica – até R$ 21 mil, com juros a partir de 1,39% ao mês, prazo de pagamento de até 36 meses.

Pessoa Física – até R$ 15 mil, com juros a partir de 1,59% ao mês, prazo de pagamento de até 30 meses.

Nossocrédito Juntas

Pessoa Jurídica – até R$ 21 mil, com juros a partir de 1,29% ao mês, prazo de pagamento de até 36 meses.

Pessoa Física – até R$ 15 mil, com juros a partir de 1,49% ao mês, prazo de pagamento de até 30 meses.

Juventude Empreendedora

Pessoa Jurídica – até R$ 5 mil, com juros a partir de 1,29% ao mês, prazo de pagamento de até 30 meses.

Pessoa Física – até R$ 5 mil, com juros a partir de 1,29% ao mês, prazo de pagamento de até 30 meses.

Nossocrédito Digital

Mais facilidade e agilidade. É isso que a nova plataforma do Nossocrédito oferece para os agentes de crédito dos 78 municípios do Estado e aos empreendedores que solicitarem o microcrédito capixaba.

A proposta do programa Nossocrédito 4.0, é zerar a utilização de papel durante o processo de solicitação do crédito. Se antes o solicitante tinha que se encaminhar até uma agência Nossocrédito para entregar a documentação necessária, agora todo processo será realizado de forma on-line, por meio do enderenço www.aderes.es.gov.br, basta acessar o link Microcrédito, e fazer a solicitação, dispensando a necessidade de o empreendedor se deslocar.

O sistema também permite acompanhar a evolução dos negócios atendidos e, dessa forma, gera indicadores para a melhoria de políticas públicas realizada pelo Governo do Estado.

Fundo de Aval

O governador do Estado, Renato Casagrande, sancionou a Lei que institui o Fundo de Aval do Microcrédito do Espírito Santo – GARANTIR-ES. O instrumento financeiro tem o objetivo de contribuir com o desenvolvimento do empreendedorismo no Estado, por meio de um aval, que visa a facilitar aos donos de pequenos negócios o acesso ao microcrédito. Reduzindo, por exemplo, a necessidade de fiador.

O GARANTIR-ES, criado pela Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), vai atender os Microempreendedores Individuais (MEI), formais ou informais, microempresas, empresas de pequeno porte e organizações econômicas de caráter coletivo e solidário, por meio de programas especiais de concessão de crédito e capacitação empreendedora.

