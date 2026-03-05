Estadual
Programa de Embriões Bovinos produzidos in vitro apresenta Edital PIVE 2025 a produtores em Viana
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), realiza nesta quinta-feira (05), às 14h, no auditório Rota das Garças, em Viana, a palestra de apresentação do Programa de Embriões Bovinos produzidos in vitro – Edital PIVE 2025.
Exclusivo para produtores de leite capixabas, o programa tem como objetivo promover o melhoramento genético do rebanho leiteiro, ampliando o acesso à genética de alta qualidade. A iniciativa busca elevar a produtividade, aumentar a eficiência e fortalecer a sustentabilidade da pecuária leiteira no Estado, tornando a cadeia produtiva mais competitiva.
Durante a palestra, serão detalhados os critérios do edital, requisitos de participação e procedimentos para inscrição, além de abordar a importância do melhoramento genético como ferramenta estratégica para aumento da produção e da rentabilidade nas propriedades.
Na semana passada, a reunião foi realizada em Presidente Kennedy. Após o encontro em Viana, a próxima palestra está prevista para o dia 26 deste mês, no município de Ecoporanga.
Segundo o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, o programa representa um avanço para a pecuária leiteira capixaba.
“O Edital PIVE 2025 amplia o acesso dos produtores, especialmente os pequenos e médios, a uma genética superior, permitindo rebanhos mais produtivos e eficientes. Estamos investindo em tecnologia e inovação para fortalecer a cadeia do leite, aumentar a renda no campo e garantir mais competitividade ao Espírito Santo”, destacou.
A médica-veterinária e gerente de Pecuária da Seag, Michele Bastos, reforça que o investimento em genética é estratégico.
“O melhoramento genético é uma das ferramentas mais importantes para o fortalecimento da pecuária leiteira. Ao investir em genética de qualidade, o produtor melhora a eficiência, a produtividade, a longevidade e a sustentabilidade da atividade. O Programa de Embriões Bovinos produzidos in vitro, sexados de fêmea representa um salto para o Estado, pois facilita o acesso à genética superior e contribui para o aumento do volume de leite por animal, redução de custos e crescimento da renda nas propriedades”, afirmou.
O Programa de Embriões Bovinos produzidos in vitro integra as ações do Governo do Estado voltadas ao desenvolvimento sustentável da cadeia do leite, com foco em inovação, produtividade e fortalecimento do setor no meio rural capixaba.
Agenda de palestras
- 24/02 – Presidente Kennedy (já realizada)
- 05/03 – Viana
- 26/03 – Ecoporanga
Assessoria de Comunicação da Seag
Leonardo Sales / Paula Pignaton
(27) 3636-3700
[email protected]
Fonte: GOVERNO ES
