Profissionais de serviço social e psicologia do Poder Judiciário participam de tarde de aprimoramento

Assistentes sociais, psicólogas e psicólogos do Poder Judiciário do Espírito Santo se reuniram para uma tarde de aprimoramento profissional na última sexta-feira (19), no prédio da Corregedoria Geral da Justiça, quando o tema Produção Sociojurídica de Famílias “Incapazes” foi tratado pela servidora do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), Gracielle Feitosa de Loiola, com a mediação da assistente social da 1ª Vara da Infância e da Juventude de Vitória, Maristhela Bergamin de Oliveira.

Na oportunidade, a convidada, que além de assistente social do TJSP, também é doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), lançou livro de mesma temática intitulado Produção sociojurídica de famílias “incapazes”: Do discurso da “não aderência” ao direito à proteção social.

Para a assistente social da Central de Apoio Multidisciplinar de Cariacica, Renata Santiago Lima, foi uma tarde maravilhosa e com muitas aprendizagens neste Coletivo chamado Fórum de Assistentes Sociais e de Psicólogos do Poder Judiciário do Espírito Santo. “Ótima oportunidade também de aprimoramento profissional e do fortalecimento da qualidade dos serviços prestados em prol da nossa população”, destacou a servidora.

Além disso, o evento comemorou, com a participação da Ajudes, o Dia do Assistente Social, celebrado originalmente no dia 15 de maio, e permitiu o compartilhamento de informações do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) entre servidoras e servidores que atuam nesta área no Judiciário capixaba.

22 de maio de 2023

