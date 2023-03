Profissionais de mediação e conciliação participam de seminário no Tribunal de Justiça

Durante o evento, também foram entregues certificados de mais de 40 pessoas que concluiram a formação em mediação.

A desembargadora Janete Vargas Simões, supervisora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) fez a abertura do Seminário Aperfeiçoamento para mediadores e conciliadores judiciais, que aconteceu no Salão Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), na tarde desta sexta-feira (03).

Este foi o primeiro evento do ano voltado para profissionais de mediação e conciliação, bem como integrantes do quadro funcional do Poder Judiciário, quando também foram entregues os certificados do curso de mediação judicial a 42 alunas e alunos de mediação em Vitória e Colatina, bem como 08 servidoras e servidores que concluíram o Curso de Formação de Instrutores Judiciais, realizado em parceria com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

A fundadora e presidente da Mediare, Tania Almeida, que também é mestre em mediação de conflitos e autora do livro Caixa de Ferramentas de Mediação, fez a primeira palestra da tarde com o tema “Desafios na utilização das ferramentas da mediação”.

A convidada lembrou que a mediação é de um alcance social imenso e parabenizou a todas e todos que elegeram facilitar o diálogo entre as pessoas. “O método é a mediação, o meio pelo qual nós fazemos mediação é diálogo e os processos de diálogo têm características para serem entendidos como diálogo. Nós recebemos pessoas que estão em debate devido a alguma situação e precisamos convidá-las para o cenário de diálogo. O cenário de diálogo pressupõe escuta e escuta do ponto de vista do outro, e incluir o ponto de vista do outro nas soluções, fazer isso de uma forma equilibrada, de forma que todos sejam atendidos”, destacou a palestrante.

Em seguida, a instrutora de mediação e justiça restaurativa, Jaklane Almeida, mestre em educação e pós-graduação em Transformação de Conflitos e Estudos de Paz, abordou o tema “Mediação não é Conciliação. Fases e emoções nas sessões de mediação”.

Jaklane apresentou os tópicos em que a mediação e a conciliação se aproximam e os pontos em que se distanciam, assim como situações que podem acontecer durante as práticas e possíveis caminhos. Segundo a servidora, nos dois métodos autocompositivos as partes estão envolvidas na solução do problema, há humanização do processo de resolução de disputas, preservação da intimidade das pessoas interessadas e confidencialidade. Contudo, na conciliação há um espaço mais amplo para o conciliador participar ativamente do processo, por meio do auxílio às partes na busca de soluções e na avaliação da melhor decisão, que seja equitativa, duradoura e ambas as partes saiam satisfeitas.

Confira os nomes das formandas e dos formandos:

Curso de Formação de Instrutores Judiciais Realizado em Parceria com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

Adriana Paiva Klawa Cau, Alline Berger de Oliveira, Cirlene Farias Vasconcelos Guerra, Izabella Dalla Sily Casagrande, Leonardo Pereira Chagas, Luciana da Luz Fernandes, Luzia de Cassia Munhoz e Samuel Davi Garcia Mendonça.

Turma 2 – Curso esmages Vitória 2021

Instrutores: Cirlene Farias V. Guerra, Luciana da Luz, Márcia Cristina de Godoy Monteiro e Samuel Davi Garcia de Mendonça

Aiton Galvão Costa, Andre Rodrigues Suave, Aparecida de Fatima Abrão da Silva, Barbara Lomonte Rodrigues, Bruno Rodrigues, Gabriela Campostrinbi Favarato, Gabriela Oliveira Poltronieri, Karla Muquy Banhos S. Silva, Ligia Cardoso, Luciana Oliveira de Souza Martins, Lucineide Moulin Caliari, Nidia Cirino Almeida, Patricia Macedo Pacheco, Poliana Alvarenga Milagres, Rhaimison Pianzola Nogueira, Rochelli Scherrer Bona, Samira Motta Bravo, Simone Gonçalves da Cunha, Tamires Zardin Pompermayer, Tatiana fonseca Portela e Yasmin Pimenta da Costa.

Turma 3 Curso Emes Colatina 2022

Instrutores: Adriana P. Klawa Cau, Izabella Dalla Sily Casagrande, Leonardo Pereira Chagas e Márcia Cristina de Godoy Monteiro

Alana Costa, Angélica da Silva Colleti, Edenilton Camargos Sampaio, Eduarda Lopes Mathias Souza, Eriani Zinger, Izabete Moronari Leite, Juliana Grigorio de Azeredo Zanete, Paula Roldi Ferrari, Rodrigo Dalla Zache e Vanessa Zanete Monico.

Turma 4 – Curso Emes Vitória 2022

Instrutores: Aline Berger de Oliveira, Jaklane de Souza Almeida e Luiza de Cássia Munhoz Saliba

Ana Cecilia Pitanga Pinto, Climeni Araujo Rodrigues, Deise Peçanha Moreira Vieira, Maria Inês Martins Veltri Costa, Mariane Ferreira de Souza, Mousa Ferreira de Souza, Polyana Baldi Nazario, Ponterclair Segovia Barbosa, Raquel Firmino de Andrade Campos, Rômulo Campana Tristão e Sedline Aguiar Alves.

Macrodesafio: Prevenção de litígios e adoção de soluções consensuais para os conflitos

Vitória, 03 de março de 2023

