Profissionais da urgência e emergência participam de capacitação

Enfermeiros dos serviços públicos que atuam como porta aberta da Rede de Urgência e Emergência (RUE) participaram do curso “Triagem de prioridades no serviço de urgência”. Mais de 70 profissionais de todo o Espírito Santo participaram da capacitação, que ocorreu no dia 29 de janeiro, no auditório do Hospital da Polícia Militar (HPM), em Vitória. Os objetivos foram capacitar os profissionais no acolhimento aos cidadãos, garantindo um melhor acesso aos serviços de urgência e emergência, além de humanizar e oferecer um atendimento rápido e efetivo.

De acordo com a enfermeira Élida Lerke, que responde interinamente pelo Núcleo Especial de Regulação de Urgências e Emergências (Nerue), esses profissionais foram capacitados para atuar no acolhimento dos pacientes que buscam atendimento nos serviços de urgência e emergência.

“A portaria ministerial 2.048/2002 prevê a implantação nas unidades de atendimento de urgências do acolhimento e da ‘triagem classificatória de risco’, e ressalta que este processo ‘deve ser realizado por profissional de saúde, de nível superior, mediante treinamento específico e a utilização de protocolos pré-estabelecidos. O objetivo é avaliar o grau de urgência das queixas dos pacientes, colocando-os em ordem de prioridade para o atendimento’”, explicou Élida Lerke.

Esta foi a primeira vez que o curso foi realizado e teve como didática aulas teóricas e práticas, com estudos de casos reais. “Momentos como esse propiciam a aproximação da Rede, auxiliam nos processos de trabalho e ajudam a construir e fortalecer os vínculos na RUE. Além disso, corroboram para a padronização, ordenação e reorganização dos fluxos, além de mudar a forma e o resultado do atendimento ao paciente”, enfatiza a enfermeira.

Segundo ela, “os serviços que contam com profissionais capacitados em acolhimento com classificação de risco trabalham na lógica da complexidade dos fenômenos saúde-doença, do grau de sofrimento dos usuários, da priorização da atenção no tempo oportuno, diminuindo assim o número de mortes evitáveis, sequelas e internações desnecessárias”.

O curso foi idealizado após discussões com hospitais, coordenações municipais de Urgência e Emergência, serviços de pronto-atendimento e a Secretaria da Saúde (Sesa).

Outras capacitações para profissionais da urgência e emergência, além de enfermeiros, já estão sendo programadas para acontecer nos próximos meses.

O curso foi realizado pela Secretaria da Saúde, por meio da Subsecretaria de Estado da Saúde para Assuntos de Regulação e Organização da Atenção à Saúde (SSAROAS); Gerência de Regulação do Acesso a Assistência à Saúde (GRAAS); Núcleo Especial de Regulação de Urgências e Emergências (NERUE) e Subsecretaria de Estado da Assistência em Saúde (SSAS).

