Profissionais da Saúde participam de especialização promovida pelo Hospital Sírio-Libanês

Profissionais da Secretaria da Saúde (Sesa) participaram, nesta quarta-feira (04), do curso de Especialização em Vigilância em Saúde, promovido pelo Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, em parceria com a Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde. O primeiro módulo segue até sexta-feira (06), em Vitória. O curso tem duração de 10 meses.

Voltado aos trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS), que atuam preferencialmente na Vigilância em Saúde municipais e também para técnicos estaduais, o curso proporcionará a capacitação para que esses profissionais atuem em diferentes cenários, articulando ações de vigilância, prevenção, promoção e controle de doenças e agravos.

Segundo o coordenador do Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde, Gilton Almada, o curso irá auxiliar os profissionais para que eles “consigam aplicar ações de vigilância integrada à Atenção Primária em Saúde em seus municípios”.

“O curso ajudará, também, que os profissionais possam identificar os problemas onde atuam e consigam não só reconhecer, mas também propor medidas de intervenção, por meio dos projetos aplicativos que irão desenvolver e apresentar ao final da capacitação”, explicou Almada.

O curso está sendo ofertado para todos os estados do Brasil, incluindo o Distrito Federal, e os profissionais selecionados participarão de três aulas presenciais a cada mês, além de atividades à distância.

A solenidade de abertura do curso contou com a presença do superintendente de Saúde de Vitória, Luiz Carlos Reblin, do gerente de Vigilância em Saúde da Sesa, Orlei Cardoso, e do representante do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), Luiz Claudio Silva.

