Professores propõem resgate histórico da Colônia de Itanhenga

Ao apresentarem à Comissão de Cultura um projeto de resgate histórico do Leprosário de Itanhenga – também chamado de Colônia de Itanhenga – no município de Cariacica, os professores Sebastião Pimentel e Patrícia Merlo trouxeram um pouco da memória da hanseníase no Brasil e no Espírito Santo. O colegiado da Assembleia Legislativa (Ales) recebeu os historiadores em reunião realizada nesta terça-feira (1º), no Plenário Rui Barbosa.

Inaugurado em 1935, o então leprosário, era chefiado pelo médico sanitarista Pedro Fontes. O especialista chegou ao Espírito Santo em 1927, quando ainda havia apenas 28 casos da doença, à época chamada de lepra, catalogados no estado. No ano de inauguração, já eram 700 pacientes catalogados no Espírito Santo, como explicou o professor ao colegiado.

“Nesse sentido, então, ele (Pedro Fontes) buscou algumas gestões para que fosse construído efetivamente esse leprosário. Uma vez que a política pública do Estado dizia que não era possível permitir que essa doença continuasse se propagando pelo país. E só tinha um jeito de diminuir, então, a contaminação pela hanseníase, que era a internação compulsória”, afirmou Sebastião Pimentel.

“Então, é muito importante que a gente busque, de alguma forma, evidenciar essa memória da história da hanseníase, não só no Espírito Santo, mas no Brasil. Porque essa história tende a se perder, sobretudo porque toda a edificação do leprosário está praticamente extinta”, acrescentou.

“Então, com isso, essa memória deste próprio leprosário, a tendência é ela ir se esvaindo, desaparecendo. E é uma história muito significativa porque ela representou sofrimento, dor, perdas, e a gente não pode deixar que essa história, sobretudo dessas camadas menos favorecidas, desapareçam definitivamente”, concluiu o professor.

Resgate e memória

A professora Patrícia Merlo explicou o projeto de resgate histórico em memória e reparação às pessoas que sofreram com as internações compulsórias. “A gente fez, num primeiro momento, um esforço por catalogar esses 5 mil documentos que a equipe inicial levantou lá no antigo leprosário”, disse.

“Nós tivemos pessoas de todas as partes do Espírito Santo sendo enviadas compulsoriamente para o leprosário de Itanhenga. Então, o que nós queremos fazer agora? Uma exposição itinerante, visitando esses municípios e devolvendo a essas famílias os documentos que nós conseguimos resgatar dos seus familiares. É uma maneira de a gente reparar, pelo menos, um fragmento dessas histórias”, complementou a professora.

A especialista lembrou que existe uma política de reparação, por parte do governo Federal, para essas pessoas que ficaram compulsoriamente internadas dentro de leprosários, com o pagamento de uma pensão. “E é importante ter acesso a essa documentação até para que você possa pleitear essa reparação financeira, que, às vezes, é muito necessária para essas famílias”, pontuou.

“São, sobretudo, famílias do interior do Espírito Santo. Então, a nossa ideia é levar essa exposição aos municípios, de preferência em parcerias com as câmaras de vereadores, que poderão sediar, inclusive, fazer um evento, chamar a comunidade, entregar a essas pessoas na ocasião, de maneira solene, e deixar a exposição para que eles possam também conhecer um pouco como era o dia a dia dos seus familiares”, continuou Patrícia Merlo.

Livro

Outra ideia dos idealizadores do projeto é escreverem juntos um livro, contando a história da doença e dos pacientes no Espírito Santo. “Em um segundo momento, o que se quer fazer é um livro, e, nesse livro, um catálogo de fontes em anexo, para que a gente tenha tanto o livro virtual quanto o livro físico, e, de preferência, traduzido para o inglês, porque há um grande interesse de pesquisadores ao redor do mundo sobre o tema”, argumentou a historiadora.

“É importante que a gente recupere, inclusive, a diferença na compreensão que a gente tem hoje, que é uma doença que tem um tratamento que não é complexo, se a pessoa tiver acesso, e esse acesso é pelo serviço de saúde pública. Então, é também uma forma de você preparar a população e prevenir para que não tenhamos outros casos. Afinal de contas, é uma forma de você contribuir com a difusão do conhecimento”, finalizou a professora.

Os trabalhos da comissão foram conduzidos pela presidente do colegiado, deputada Iriny Lopes (PT), que destacou a importância desse reconhecimento histórico. “A importância é, primeiro, reconhecer que a hanseníase foi uma doença que trouxe muita calamidade, muito sofrimento. Sofrimento de quem era portador, sofrimento da família, sofrimento da comunidade de uma forma geral, que tinha medo de contatos, o preconceito era muito grande”, afirmou a parlamentar.

“Essa proposta de recuperação da documentação, da construção de um memorial e de uma itinerância no estado para entregar esses documentos que foram recuperados aos familiares das pessoas que foram internos, a internação compulsória como parte desse sofrimento coletivo, são propostas muito importantes, que dizem respeito aos sonhos, aos sentimentos das pessoas e à dedicação de outras tantas que foram lá para dentro para ajudar as pessoas que estavam doentes”, acrescentou a petista.

Iriny ainda disse que o projeto terá apoio da comissão. “Nós vivemos de memórias, a gente só dá um passo à frente se a gente reconhece o passo que foi dado anteriormente. Então assim, a cultura, a história, não pode morrer jamais, em todos os setores”, finalizou a deputada.

Fonte: POLÍTICA ES