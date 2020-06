Professores de Santa Leopoldina interagem com alunos e comunidade por meio de live na Internet

.

Os professores da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Alice Holzmeister, de Santa Leopoldina, estão realizando lives sobre os reflexos da pandemia do novo Cornavírus (Covid-19) no Brasil e no mundo e os impactos na educação, economia e saúde. A primeira foi realizada no último dia 27 de maio, com os professores Sávio Rangel, Felipe Batista e Antônio Denadai. Novas lives estão sendo programadas e serão divulgadas pela escola.

A ação contou com o apoio do diretor da unidade, Marcelo Nascimento, que destacou a proximidade trazida naquele momento entre alunos e professores. “A live promoveu uma interação sensacional com a comunidade escolar, ocorreu uma aproximação dos jovens com a equipe escolar e reflexão em meio à pandemia, além de conceitos sobre vários temas pertinentes à educação”, disse o diretor.

De forma descontraída e em bate-papo ao vivo, os professores apresentaram conceitos e informações atualizadas sobre o novo Coronavírus e seus reflexos na educação, sobretudo no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), economia e saúde. Houve uma grande participação dos alunos, pais e toda a comunidade de Santa Leopoldina, com troca de ideias e perguntas que foram respondidas pelos professores.

Segundo o professor de História, Sávio Rangel, o projeto buscou aproximar alunos e professores, por meio da rede social mais utilizada na comunidade de Santa Leopoldina, o Facebook. “Foi criada uma dinâmica de ensino-aprendizagem próxima da realidade que estamos vivendo”, afirmou.

Para o professor de História, Antônio Denadai, educar é libertar. “Nesse sentido, visando a não perder vínculos, utilizando as novas tecnologias, devemos difundir e expandir a educação para além dos ‘muros da escola’”, comentou Antônio.

“A live é uma excelente forma de interação com os alunos. Colabora efetivamente nesse tempo de ensino a distância”, pontuou o professor de Linguagens, Felipe Batista.A live permanece disponível no Facebook da Escola Alice Holzmeister, como material didático de estudo para os alunos e professores e para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir. Acesse o Facebook da escola: https://www.facebook.com/alice.holzmeister.754.

O aluno do 8° ano do Ensino Fundamental, Arthur Pittol Potratz, participou de toda Live e disse que foi uma ótima alternativa para amenizar a saudade e interagir com os professores. “O bate-papo abriu nossos olhos para temas importantes como Fake News e como se cuidar para prevenir a Covid–19, e os professores responderam muitas dúvidas minhas e dos meus colegas de sala”, ressaltou o estudante.

