Professoras criam solução para bloquear odor em banheiros públicos

.

O fim de semana do Dia dos Pais terá sol entre nuvens e possibilidades de chuvas em algumas regiões do Estado. A Coordenação de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) divulgou nesta sexta-feira (07) a previsão do tempo para os próximos dias: variação entre chuva e sol entre sábado e domingo. O sábado (08) será de chuvas esparsas em grande parte do Espírito Santo. Já no domingo (09), o sol entre nuvens terá predomínio ao longo do dia.

O coordenador de meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, contou que a instabilidade no tempo é um fenômeno que ocorre devido à umidade do ar. “Neste fim de semana do dia dos pais, o tempo fica instável em boa parte do Estado, por causa da presença da umidade trazida pelos ventos costeiros”, disse.

“Entre a sexta-feira e o sábado, previsão de chuvas esparsas em alguns momentos por toda a metade norte capixaba, na Grande Vitória e trechos das regiões sul e serrana. Não deve chover apenas em algumas áreas do sudoeste do Estado”, reforçou o meteorologista do Incaper.

A chuva é esperada de maneira mais frequente na madrugada e manhã de sábado. Na Grande Vitória, a temperatura varia entre mínima de 18ºC e máxima de 27ºC

Os pais capixabas podem guardar os casacos no domingo, pois o dia promete sol em boa parte do Estado. “No domingo, Dia dos Pais, o sol predomina por quase todo o Espírito Santo, podendo chover à tarde apenas no extremo norte”, afirmou Hugo Ramos

Para saber como ficará o tempo na sua região durante o fim de semana, acesse: https://meteorologia.incaper.es.gov.br/

Texto: Thiago Borges (Estagiário)

Informações à Imprensa:

Coordenação de Comunicação e Marketing do Incaper

Juliana Esteves / Andreia Ferreira

(27) 3636-9868 / (27) 3636-9865 / (27) 98849-6999

[email protected] / [email protected]

Facebook: Incaper

Instagram: @incaper_es