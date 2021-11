Professora é proibida de entrar em secretaria por “roupa inadequada”

Reprodução professora mostra vestido que usava durante visita à secretária









Tânia Maruska Petersen, professora da rede municipal de ensino de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, foi proibida de entrar na Secretaria Municipal de Educação (SME) na última quinta-feira (11). Tudo começou quando dois homens alegaram que ela não poderia entrar no local por estar vestida de forma inadequada. A proibição partiu do chefe de patrimônio da SME e de um segurança.

“Em pleno século 21 é inadmissível que uma mulher seja julgada pela roupa que está usando. Principalmente porque o meu vestido não é inadequado. Fica claro que é mais um caso de machismo“, disse a professora Tânia Maruska Petersen em entrevista ao G1.

O caso foi denunciado pela própria professora, que trabalha na Escola Municipal Zuleide Fernandes. Ao jornal, ela contou que foi à Secretaria para assinar alguns documentos. “Quando eu cheguei, a segurança disse que achava que eu não poderia entrar por causa da minha roupa e que iria acionar o chefe. Ele já chegou dizendo que a roupa era inadequada. Eu perguntei quais eram os critérios, já que eu estava com um vestido normal”, contou.

Após o episódio, Tânia disse que se sentiu constrangida com a cena, que seu vestido não era curto para ser taxado de inadequado. “Fiquei muito triste, envergonhada, foi uma situação vexatória. Eu sou uma excelente profissional. Eu estudo, invisto no meu trabalho, chego cedo, cumpro minhas atividades, e vou ser julgada pela roupa que eu uso?”, finalizou.

Em nota, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública (Sinte/RN) se pronunciou sobre o caso e disse que se solidariza com a luta da professora.