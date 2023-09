Professora é presa após transportar 25 crianças num só carro

A professora transportava regularmente os menores até às suas casas, uma vez que a maioria dos pais tinha dificuldade em ir buscar os filhos à escola

Uma educadora foi presa por transportar 25 crianças no seu veículo particular, em Bukhara, no Uzbequistão.

Na verdade, a professora transportava regularmente os menores até às suas casas, uma vez que a maioria dos pais tinha dificuldade em ir buscar os filhos à escola, segundo o jornal La Vanguardia.

De acordo com o mesmo meio, as autoridades interceptaram o veículo, depois de terem visto várias crianças amontoadas no seu interior.

No total, 25 crianças estavam dentro do Chevrolet Spark, que tinha capacidade para apenas quatro passageiros. Enquanto três estavam no porta-malas, seis encontravam-se no banco dianteiro, e as restantes dezasseis nos bancos traseiros.

A educadora de infância foi, assim, acusada de direção perigosa.

Un conductor fue detenido mientras transportaba a 25 niños en un automóvil en Uzbekistán, lo que generó preocupación por la trata de niños. Actualmente las autoridades están investigando. pic.twitter.com/hvBoM7yyXt — Alerta Noticiera (@AlertaNoticiera) September 24, 2023