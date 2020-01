Professora é flagrada pelo marido fazendo sexo com aluno de 15 anos

A primeira denúncia do caso aconteceu após o pai do aluno em questão receber um e-mail anônimo

A professora Andrea Nicole Baber, de 29 anos, foi presa sob a alegação de ter feito sexo com um de seus alunos. Segundo informações do jornal The News-Review , a mulher lecionava em uma escola cristã de Springfield, no estado americano do Oregon.

Baber é acusada de estupro por manter relações sexuais com um de seus alunos de 15 anos de idade. A polícia acredita que o “envolvimento” dos dois começou em 2016 e se manteve até o final deste ano, quando o marido dela flagrou os dois fazendo sexo.

A primeira denúncia do caso aconteceu após o pai do aluno em questão receber um e-mail anônimo, no qual era questionado se sabia que seu filho adolescente estava em um relacionamento com Baber. Em anexo, foram enviadas diversas fotos dos dois, juntos, em uma cama.