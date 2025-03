Professora é espancada por família de aluno ao cobrar dever de casa

Vítima diz que ainda recebeu ameaças de morte e estupro; família do aluno nega versão. O caso aconteceu na segunda-feira (18/3)

Uma professora particular de 65 anos, Célia Regina, foi brutalmente agredida pela família de um aluno de 7 anos no bairro Resgate, em Salvador (BA), no último dia 18. O episódio teria sido uma retaliação após a educadora reclamar do comportamento da criança durante as aulas de reforço.

Segundo o relato da professora, o conflito começou quando ela chamou a atenção do aluno por não realizar os exercícios propostos. “Eu disse: ‘menino, você não copiou nada’, e ele respondeu: ‘não copiei, e daí?’. Quando perguntei como iríamos estudar, ele me deu um tapa no rosto”, contou Célia.

A educadora afirma ter chamado a mãe do garoto, que teria se recusado a ouvir sua versão dos fatos.