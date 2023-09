Professora cobra medidas para inclusão de surdos

O Dia Nacional do Surdo, comemorado anualmente no dia 26 de setembro, foi lembrado pela professora de Português e Libras (Língua Brasileira de Sinais) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Flávia Machado, durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa (Ales) desta terça-feira (26), no Plenário Dirceu Cardoso.

A professora fez uso da tribuna para falar sobre o direito linguístico e cultural da comunidade surda capixaba. Ela se referiu ao Setembro Azul, mês em que a comunidade surda promove atividades para debater a inclusão social e a conscientização para a educação do surdo e a criação de escolas bilíngues, onde o ensino da Libras seja oferecido regularmente.

Aborto

Durante a fase dos pronunciamentos, o deputado Coronel Weliton (PTB) fez uso da tribuna da Ales para falar sobre a votação que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez. Disse que é a favor da vida e contra a interrupção da gestação. Em aparte ao colega, o deputado Callegari (PL) avaliou que o Judiciário não deveria tratar do assunto, pois, segundo ele, “não cabe aos tribunais julgar o assunto. Segundo a nossa Constituição está claro, a vida será protegida desde a concepção”, defendeu.

Também se manifestaram contra a interrupção da gravidez os deputados da bancada do PL Lucas Polese, Zé Preto e Capitão Assumção. O último lembrou ter participado da Frente Parlamentar em Defesa da Vida do Parlamento Federal, em 2009.

Rodosol

Lucas Polese comentou sobre uma suposta dívida de R$ 300 milhões que, segundo disse, o governo estadual tem com a Rodosol. O parlamentar manifestou estranheza que essa informação venha a público quando o contrato de concessão está próximo de encerrar.

Ainda sobre o tema, o deputado Zé Preto disse que a população de Guarapari gasta mais com as despesas com o pedágio da Rodosol quando sai da cidade para trabalhar que com a gasolina. “Aquilo ali é um castigo para quem trabalha na região porque Guarapari é uma cidade que não tem emprego. O pessoal vem trabalhar pro lado de Vila Velha e sofre pagando pedágio de R$ 25 todo dia”, disparou.

Criminalidade

Em sua fala, a deputada Janete de Sá (PSB) comentou a morte de traficante em Nova Venécia e a necessidade de proteção às pessoas vulneráveis que nada têm a ver com o crime e o tráfico de drogas.

Já Polese cobrou que o Executivo ponha em prática a lei que obriga a divulgação de mais informações no cadastro estadual de pedófilo. Conforme o autor da iniciativa, as informações ainda não foram colocadas na internet.

