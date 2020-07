Professor que criticou presidente chinês é libertado após dias preso

Wukong 117 / Twitter / Reprodução Professor Xu Zhangrun foi preso no dia 6 de maio

O professor Xu Zhangrun, um famoso crítico ao governo do presidente chinês , Xi Jinping, foi libertado da prisão neste domingo (12), informam agências de notícias internacionais.

A prisão de Zhangrun, que é professor de Direito da Universidade de Tsinghua, ocorreu no dia 6 de julho e os policiais apreenderam diversos equipamentos e documentos em sua residência.

De acordo com as agências Reuters e AFP, amigos confirmaram a libertação do chinês. No entanto, nem o governo nem a instituição do ensino confirmaram a notícia.

Conforme a esposa de Zhangrun, ele teria sido preso por supostamente ter pedido o serviço de prostitutas durante uma viagem de trabalho, fato que foi negado tanto pelo professor como por pessoas próximas.

Desde 2018, o professor ganhou destaque por criticar o Partido Comunista Chinês e o fim da limitação de mandatos da presidência, o que beneficiou Jinping