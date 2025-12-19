Professor é afastado de Instituto Federal após exibir filme 18+ para alunos em sala de aula

Um professor foi afastado das atividades após exibir o filme ‘O Lobo de Wall Street’ para alunos do Instituto Federal do Piauí (IFPI) do campus de Corrente, na região sul do estado. A medida foi confirmada na última quarta-feira (17), pela própria instituição de ensino.

O longa-metragem é estrelado pelos atores Leonardo DiCaprio e Margot Robbie, tendo a direção de Martin Scorsese. A classificação aponta o filme como proibido para menores de 18 anos, devido as cenas de sexo, nudez e consumo de drogas.

Por meio de comunicado oficial, a IFPI informou que o material apresentado não possuía “classificação etária recomendada para a idade dos alunos”. O nome do professor não foi divulgado.

A instituição de ensino ainda reiterou que repudia a conduta do professor, e que o episódio foi formalmente denunciado após os estudantes compartilharam imagens da exibição em sala de aula. O nome do docente não foi divulgado.