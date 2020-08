Professor da UFPA e esposa desaparecem em viagem a Belém

Reprodução Amigos e familiares se mobilizam para ajudar a encontrar o casal





O professor da Universidade Federal do Pará (UFPA), campus Belém, Nielson Fernando da Paixão Ribeiro e a esposa , Chen Mei Yin, saíram na madrugada do último domingo (23) de Altamira, em direção à capital paraense, mas não chegaram ao destino .





O último contato do casal aconteceu após a travessia do Rio Xingu em uma balsa, quando o carro passava pelo trecho entre Novo Repartimento e Marabá. E, desde então, ambos seguem com paradeiro desconhecido .

A UFPA divulgou, nesta terça-feira (25). um comunicado pedindo apoio para que eles sejam encontrados. “Nelson Ribeiro é professor da UFPA e Chen Mei Yin, sua esposa, é funcionária da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, em Vitória do Xingu. O casal saiu de carro de Altamira, onde Mei tem casa, em direção a Belém, onde eles residem. As últimas informações que sabemos é que em seu automóvel, da marca Hyundai HB20, pegaram a balsa que faz a travessia do Rio Xingu, às 6h10 do dia 23″, escreveu a universidade.

A família já registrou o boletim de ocorrência pelo desaparecimento. No documento, há informações de que os celulares de ambos foram rastreados pela operadora na região de Marabá, que é contramão do percurso que havia sido informado à família.

Informações sobre o paradeiro do casal podem ser repassadas à Polícia pelo Disque Denúncia 181, ou para o Centro Integrado de Operações 190, ou para os números (91) 98212-6069, (93) 99121-5632 e (91) 99245-0780.

A Polícia Civil do Pará está investigando o caso.