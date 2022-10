Professor da Ufes internado diagnosticado com malária recebe alta hospitalar

Fábio Luiz Partelli foi diagnosticado com malária ao voltar de uma viagem à África. Professor ficou 37 dias internado.

Após ficar internado 37 dias, o professor e pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) de São Mateus, Fábio Luiz Partelli, diagnosticado com malária ao voltar de uma viagem que havia feito à África, recebeu alta na manhã deste domingo (16). As informações são fo g1.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou a internação do pesquisador no dia 12 de setembro. Ele estava em um hospital particular em São Mateus e depois foi transferido para outro na capital.

Partelli testou positivo para doença e teve o estado de saúde agravado, chegando a ficar em coma induzido. LEIA MAIS:

“Foram momentos difíceis, provocados pelos problemas da malária. Felizmente superamos essas questões e agora, estamos na fase de recuperação. Agradecemos a grande eficiência da equipe de saúde, onde felizmente todos os problemas que foram provocados pelo patógeno foram resolvidos. É logico que agora tem uma grande fase de recuperação, afinal foram 37 dias de internação, mas agora é questão de tempo para regular os órgãos, melhorar a musculação para em seguida, voltar as atividades normais’, relatou o professor. Viagem

Em agosto, ele voltou de uma viagem a trabalho na África. Pesquisadores da Ufes visitaram a estação experimental do Instituto Nacional de Café da Angola e também conheceram fazendas de café em diferentes regiões.

A viagem fez parte de um acordo de cooperação entre a Ufes e o Instituto Nacional de Café da Angola. A Ufes informou que a doença, possivelmente, foi contraída no continente africano.

Fábio coordena a parte brasileira do convênio de cooperação técnica trilateral firmado entre Brasil, Portugal e Moçambique, dentro de um projeto que prevê a caracterização e implementação de um sistema de produção de café sustentável no Parque Nacional da Gorongosa, em Moçambique.

Ele também é diretor de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) e faz parte do Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas do campus de São Mateus desde 2008.

A doença A malária é uma doença febril aguda que é transmitida pela picada de mosquitos do gênero Anopheles, infectados com um micro-organismo do gênero Plasmodium. Outra possibilidade de infecção se dá por meio do contato direto com o sangue de uma pessoa já contaminada.

Depois de entrar no corpo humano, os parasitas atingem o fígado, no qual se reproduzem e passam a atacar os glóbulos vermelhos do sangue.

Depois disso é que costumam aparecer os primeiros sintomas – em geral, entre oito e 30 dias após a picada. Entre os principais relatados, estão a febre, associada ou não a calafrios, tremor, suor intenso, dor de cabeça e dor no corpo.