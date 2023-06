Proerd realiza formatura em escola de Vila Velha  

Na tarde quarta-feira (21), o Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) do 4º Batalhão realizou a formatura do programa na UMEF Professor Elson, bairro Jaburuna.

Aproximadamente 50 alunos do 5° ano do ensino fundamental foram contemplados com as aulas do programa, sendo instruídos por dois militares, um sargento e um cabo.

No decorrer do curso, os formandos receberam informações sobre: o trânsito, as substâncias que causam efeitos na saúde, adultos responsáveis e confiáveis, respeito as diferenças e como lidar com situações adversas que surgem no dia a dia. Dessa forma, foi estimulado o aprendendizado a fazer as melhores escolhas.

Na oportunidade, o chefe da Divisão Administrativa do 4º Batalhão, major Rodrigo Maia dos Santos, participou da festividade e destacou “assim como vocês, eu cresci no bairro Jaburuna. Hoje estou aqui, compondo a mesa principal desta formatura e futuramente será a vez de vocês. Nossas crianças são o nosso futuro, não poderemos mudar o futuro se não cuidarmos de nossas crianças”.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES