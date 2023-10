Proerd promove formatura de alunos da Serra

Na manhã dessa sexta-feira (20), a Diretoria de Direitos Humanos e Polícia Comunitária (DDHPC) realizou a solenidade de formatura de alunos dos 5º, 6º e 7º anos concludentes do Proerd, o Programa Educacional de Resistência às Drogas. O evento aconteceu na EMEF Manoel Carlos de Miranda, na Serra.

Só nessa escola foram atendidas mais de 600 crianças pela instrutora do Proerd, a capitão Penha. A militar retornou da Reserva Remunerada voluntariamente para reforçar os atendimentos na região da Serra.

A formatura contou com a participação de familiares dos alunos e autoridades civis e militares. Estiveram presentes o coronel Cristian Felix Tomé ,diretor da Diretoria de Direitos Humanos e Polícia Comunitária; o major Valc Angelo Rufino, coordenado estadual do Proerd; o vereador Igor Elson; Luciana Galdino, secretária de Educação do município da Serra; Jucilene Batista da Rocha, diretora anfitriã do evento, entre outras autoridades.

A diretora Jucilene comentou: “Proerd entrou na minha história de professora em 2006 com minha turma de 5º ano. Foi um trabalho repleto de momentos grandiosos na vida dos estudantes que trabalhei no município de Cariacica”.

O Proerd dá ênfase especial na autonomia, através das escolhas sábias e atitudes assertivas. Com informações qualificadas mostra às crianças e adolescentes os efeitos das drogas, ensinando habilidades necessárias para o controle de suas vidas, resistindo à pressão dos colegas para se envolverem em ações de violência e ao uso de drogas.

O programa é desenvolvido através da parceria entre a Polícia Militar e a comunidade escolar. Ele permite que os participantes desenvolvam uma atitude positiva em relação às autoridades e respeito às leis.

