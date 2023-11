PROERD do 4º BPM realiza formatura no Colégio CEIC, em Vila Velha 

Na noite desta segunda-feira (20), o Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD) do 4º Batalhão de Polícia Militar realizou a solene formatura no Colégio CEIC, localizado em Itapoã.

A cerimônia marcou a conclusão do programa para aproximadamente 41 alunos do 5° ano do ensino fundamental. Ao longo do curso, os participantes adquiriram conhecimentos abordando temas como normas de trânsito, substâncias que causam efeitos na saúde, adultos responsáveis e confiáveis, respeito às diferenças e como lidar com situações adversas que podem surgir no cotidiano. O foco foi capacitar os alunos a fazerem escolhas conscientes e sábias.

O tenente-coronel Marcos Tadeu Pimentel, comandante do 4° BPM, ressaltou a importância do PROERD, que contribui para a formação de cidadãos de bem, a maioria dos quais escolhe os melhores caminhos. Certamente, o trabalho realizado pela nossa equipe continuará a render bons frutos na vida desses jovens.

