Proerd do 4º BPM inicia programa educacional em escola de Vila Velha

Nesta sexta-feira (03), iniciou-se o Programa Educacional de Resistência as Drogas (PROERD) na Escola Adventista do bairro Ibes.

O curso terá duração de aproximadamente 03 meses, contemplando 65 alunos dos 5°anos. Esses alunos serão orientados pelo 2º Sargento Magdinier, Instrutor Proerd do 4º Batalhão, e seu auxiliar, Cabo Varejão.

Segundo o instrutor, os estudantes receberão informações sobre drogas e outros assuntos relacionados à segurança pública, visando sempre a positividade das escolhas seguras e responsáveis.

Além do início das aulas na Escola Adventista, hoje foi dia de reunião com os pais dos alunos da UMEF MARINA BARCELOS, em Araçás. Na oportunidade, foi apresentado o programa a eles, pois, em breve a escola contará com as aulas do programa.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel RUBENS HAMMER

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: PM ES