Produtores rurais de Montanha e Pinheiros vão ser atendidos nesta semana pelo Bandes

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) continua se reunindo com produtores rurais de diversas regiões do Estado para a renegociação de contratos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Os atendimentos serão realizados, nesta semana, nos municípios de Montanha e Pinheiros.

Nesta quarta-feira (21), o atendimento acontece no Assentamento Bela Vista, em Montanha, e na quinta-feira (22), no Assentamento Olinda 2, em Pinheiros. Em ambos os encontros, a equipe do Bandes vai estar presente das 9h às 17h. A iniciativa é fundamental para fortalecer o setor produtivo e garantir a continuidade dos negócios, principalmente em momentos de dificuldade financeira.

As reuniões com os produtores serão realizadas pessoalmente devido às restrições e dificuldades de acesso aos serviços remotos. Em colaboração com a Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), a ideia foi originada a partir do pedido feito pelos próprios representantes dos assentamentos. “No entanto, o Bandes continua ofertando atendimento on-line para a regularização de dívidas, por meio do site do banco”, explicou o diretor de Administração e Finanças do Bandes, Sávio Bertochi Caçador.

A regularização das dívidas é essencial para os produtores assentados, pois permite que eles renegociem seus débitos financeiros nas mesmas condições dos contratos originais e prossigam com as atividades produtivas sem enfrentar burocracia. “Esses atendimentos, em particular, garantem que as condições originais dos contratos sejam mantidas, o que torna o pagamento mais acessível e viável para os agricultores”, complementou Caçador.

Serviço:

Atendimento em Montanha

Data: quarta-feira (21)

Horário: 9h às 17h

Endereço: Assentamento Bela Vista, Vinhático, Montanha, Espírito Santo.

Atendimento em Pinheiros

Data: quinta-feira (22)

Horário: 9h às 17h

Endereço: Assentamento Olinda 2, Pinheiros, Espírito Santo.

Informações sobre renegociação:

www.bandes.com.br/renegocia

