Produtores rurais cobram segurança no noroeste

Roubos de gado e assaltos violentos foram assuntos tratados em reunião da Comissão de Agricultura nesta quarta-feira (9), no noroeste do Estado. O aumento da criminalidade fez com que muitos produtores rurais participassem do evento realizado no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, em Nova Venécia.

“Esse auditório lotado é o retrato do pedido de socorro que a população da região noroeste está fazendo. Ninguém aguenta mais trabalhar diuturnamente e se sentir ameaçado ou lesado por conta de bandidos que tem roubado gado, mercadorias, fiação e promovido sequestro relâmpago. Por isso trouxemos as forças de segurança para buscar dar um basta nessa criminalidade”, afirmou a deputada Janete de Sá, presidente do colegiado.

O subsecretário de Estado de Inteligência, José Monteiro Junior, se comprometeu a fazer um estudo detalhado para desencadear uma operação na região. Ele ressaltou ainda a importância da população sempre que tiver informações que auxiliem o trabalho das polícias para que façam denúncias pelo 181.

Participaram do evento: o subsecretário de Estado de Inteligência, José Monteiro Junior, o Sindicato Patronal Rural de Nova Venécia e Vila Pavão, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Venécia e Vila Pavão, lideranças do setor agropecuário representado pelos senhores José Carlos e Marco Antônio, representantes da Polícia Militar e da Polícia Civil.