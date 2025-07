Produtores de leite em Sergipe discutirão custos da produção

Nesta terça e quarta-feira, dias 15 e 16 de julho, produtores de leite em Sergipe participam de encontros presenciais voltados ao levantamento detalhado dos custos da atividade leiteira no estado. As reuniões fazem parte do projeto nacional Campo Futuro e ocorrem nos escritórios do Sebrae em Nossa Senhora da Glória e em Lagarto, distantes 115 km e 75 km, respectivamente da capital, Aracaju.

Com presença de técnicos especializados e representantes do setor agropecuário, os encontros têm como foco principal identificar, com base na experiência dos próprios produtores, os principais gargalos econômicos que afetam a rentabilidade da produção de leite na região.

Na prática, o levantamento inclui desde os custos com insumos e alimentação do rebanho até despesas com mão de obra e manejo. As informações serão analisadas em painéis técnicos e posteriormente consolidadas para apoiar políticas públicas e programas de assistência ao setor.

A proposta é aproximar a gestão do produtor rural da realidade financeira da sua propriedade, oferecendo dados concretos para decisões mais eficientes. Segundo os organizadores, o desconhecimento sobre os custos reais da produção ainda é um obstáculo para boa parte dos pequenos e médios produtores, que operam com margens cada vez mais apertadas.

O leite, um dos pilares da economia agrícola do interior sergipano, enfrenta desafios crescentes em razão do aumento nos preços dos insumos e da concorrência com grandes bacias leiteiras de outros estados. Iniciativas como essa visam oferecer ferramentas práticas para que o produtor consiga se manter competitivo, mesmo em cenários adversos.

Além de mapear os custos, o evento propõe um espaço de troca entre produtores e técnicos, incentivando o compartilhamento de soluções adotadas no campo. A participação é gratuita e aberta a produtores, trabalhadores rurais e profissionais da cadeia produtiva do leite.

Os dados coletados serão posteriormente utilizados para traçar um diagnóstico regional e nacional da atividade, ajudando a orientar investimentos, políticas de crédito rural e ações de assistência técnica. Em um setor onde o planejamento é fundamental para a sustentabilidade, compreender com precisão o custo do litro de leite pode ser a chave para manter a atividade ativa e viável no médio prazo.

Fonte: Pensar Agro