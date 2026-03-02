Produtores de Conceição do Castelo recebem 3 mil mudas de cacau

Onze produtores rurais de Conceição do Castelo receberam quase 3 mil mudas de cacau na manhã desta segunda-feira (2). A ação faz parte do projeto Arranjos Produtivos, capitaneado pela Assembleia Legislativa (Ales) em parceria com o governo do Estado e prefeituras. A entrega ocorreu no ginásio de esportes da Comunidade de Santo Antônio do Areião. É a primeira vez que esse tipo de atividade acontece no município.

Os participantes ainda terão acompanhamento técnico para o desenvolvimento da lavoura do cacau. A ideia do projeto é fortalecer o trabalho no campo, com o incentivo à diversificação da produção rural e geração de mais oportunidades e renda para os agricultores.

Produtores

Uma das beneficiadas foi Julian Karla Zeferino, que já tem uma pequena lavoura de cacau e espera ampliar a produção com o apoio do Arranjos Produtivos. “Começamos uma produção há três anos e agora o Arranjos está vindo para somar ainda mais na nossa propriedade, que é da agricultura familiar. (…) O cacau é uma ótima opção de diversificação na propriedade”, disse.

Ela contou que futuramente pretende aperfeiçoar a produção para trazer mais renda para o cultivo do cacau. “Queremos fazer uma amêndoa de qualidade um pouquinho superior e, depois que estiver produzindo, talvez a gente pensa no beneficiamento para agregar valor”, ressaltou.

Quem também recebeu mudas e vai começar a produzir o cacau foi André Mareto. Para o agricultor, iniciativas como o Arranjos ajudam a manter as pessoas no campo. “Ajuda a voltar o produtor para o interior e melhorar a renda das propriedades. Nossa região tem poucos produtores de cacau e para ter um chocolate de qualidade precisa melhorar as amêndoas”, salientou.

Assistência do projeto

A técnica agrícola do Arranjos na região, Ipólita Cunha, fala que a decisão de inserir o cacau em Conceição do Castelo tem como finalidade diversificar a lavoura dos produtores rurais. “No início eles ficaram um pouquinho de pé atrás, porque é uma cultura de lugar quente e o clima aqui é serrano, mas com o apoio do Arranjos vai dar certo”, disse.

Ipólita falou sobre o acompanhamento do plantio à colheita junto aos produtores. “Vamos dar assistência técnica para o plantio, a poda e a colheita. (…) Estamos conversando para fazer uma agroindústria para fazer o chocolate”, adiantou.

De acordo com a secretária de Agricultura e Meio Ambiente de Conceição do Castelo, Marilene Davel Dariva, a parceria com a Assembleia Legislativa é fundamental para ajudar os produtores. “Nossa contrapartida é ajudar com a questão das visitas. A gente auxilia a Ipólita nas visitas e no acompanhamento, além da logística nos eventos”, disse.

Douglas Gasparetto, coordenador técnico do Arranjos, explicou como funciona o projeto. “Primeiro a gente faz um mapeamento do que é produzido na região e depois o que seria interessante para aqueles produtores receberem. O Arranjos vai dentro das propriedades e faz um croqui dela, depois dá todo o suporte técnico, analisa a propriedade, avalia o solo e dá todas as condições para as mudas serem plantadas”, sintetizou.

Estiveram presentes ao evento, além de produtores rurais e técnicos do projeto, o prefeito de Conceição do Castelo, Valber de Vargas Ferreira (PSB); e o representante da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) Robson Botelho.

Mudas entregues

Neste ano já foram entregues quase 115 mil mudas para produtores rurais de Itapemirim, Guaçuí e Jerônimo Monteiro. Eles receberam café arábica e conilon, banana, cacau, maracujá, acerola, aroeira (cujo fruto é utilizado na produção de pimenta-rosa) e uva.

Arranjos produtivos

O Arranjos Produtivos é desenvolvido pela Secretaria da Casa dos Municípios da Ales em parceria com o governo do Estado e apoio das prefeituras. Em 2026, o projeto entrou no seu terceiro ciclo, com foco nos créditos de carbono. Inicialmente, 20 municípios aderiram à iniciativa, agora eles já somam 36. Além das mudas e insumos, os agricultores contam com orientação técnica.

