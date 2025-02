Produtores de Conceição da Barra recebem mudas de café conilon

O projeto Arranjos Produtivos, desenvolvido pela Casa dos Municípios da Assembleia Legislativa (Ales), realizou uma nova entrega nesta terça-feira (25). Os beneficiados foram os produtores rurais de Conceição da Barra, município do norte do estado.

No distrito de Braço do Rio, 53.340 mudas de café conilon foram distribuídas gratuitamente para os agricultores, em evento realizado na tarde desta terça. Outras 84.428 mudas serão entregues nos próximos dias, totalizando 137.768 unidades.

O café do tipo conilon é um produto que se adapta melhor ao clima quente. E o Espírito Santo é o maior produtor dessa variedade de café no Brasil, com 641 mil toneladas anuais, segundo os dados consolidados pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) no Painel da Produção Agropecuária do Espírito Santo (Painel Agro 2023).

Segundo a técnica agrícola Jéssica Rafaela Alves da Silva, que atua no projeto Arranjos Produtivos, o município de Conceição da Barra já tem a tradição do café conilon, espécie que, junto com a pimenta-do-reino, é a base da agricultura familiar do município.

Diversificação

Ainda segundo dados do Painel Agro do Incaper (2023), Conceição da Barra produz quase 3 mil toneladas anuais de café conilon.

As novas mudas entregues ajudarão os produtores a expandirem suas lavouras, fortalecendo a produção e, consequentemente, a renda das famílias.

Mas, a diversificação da produção também é prevista. Mudas de pimenta, cacau e hortaliças também devem ser distribuídas para os agricultores do município nos próximos meses.

“O projeto tem realmente essa pegada, onde a gente preza pela diversidade. Mas também nós reconhecemos e valorizamos as culturas já existentes em cada cidade”, explicou Fábio Gomes, mobilizador técnico do projeto Arranjos Produtivos na Região Norte (João Neiva, Jaguaré, Conceição da Barra, Pedro Canário, Boa Esperança e Montanha).

“O projeto é muito robusto, é bem completo. A gente visa desde o primeiro momento, onde nós fazemos a abordagem ao agricultor na apresentação do projeto, daí nós já entramos com a escolha das mudas e, posteriormente, com a assistência técnica, que é na verdade o que nós temos de melhor. Nós temos equipes contratadas em cada município para poder dar assistência técnica de qualidade para que o produtor possa, dessa forma, ter uma orientação profissional, produzir melhor, colher bem e ter uma melhor captação de renda”, detalhou o representante do projeto.

Agricultura familiar

Segundo dados do Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2017, o Espírito Santo tem 108 mil propriedades rurais, das quais 75% são de agricultura familiar, com área ocupada de 1 milhão de hectares, o que corresponde a 33% da região agricultável do Espírito Santo. A agricultura familiar emprega 6 a cada 10 pessoas no ramo de agricultura.

O projeto

O projeto Arranjos Produtivos é realizado pela Casa dos Municípios da Assembleia Legislativa (Ales), em parceria com o governo do Estado e apoio de 27 prefeituras, além de outros órgãos e instituições como o Incaper, a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

“O principal apoiador desse projeto é o agricultor familiar, que nos deu seu voto de confiança e o projeto está aí, de vento em popa, e chegando a 27 cidades”, agradeceu o presidente da Ales, deputado Marcelo Santos (União), em entrevista concedida durante o evento desta terça.

Além de mudas, os agricultores familiares também recebem orientações de representantes do projeto diretamente nas plantações, que auxiliam com as técnicas de plantio, cultivo, colheita e beneficiamento dos produtos.

Fonte: POLÍTICA ES