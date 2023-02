Produtora Fábulas Negras abre oportunidades para quem sonha trabalhar no mercado audiovisual

Prestes a começar as filmagens de seu sétimo longa-metragem, “O Prédio Vazio”, a Fábulas Negras Produções promove uma série de oficinas gratuitas para quem deseja trabalhar com cinema. A ideia é que toda a produção do longa seja nos moldes filme-escola e, ao final das oficinas, os alunos que se destacarem poderão trabalhar na equipe do filme, colocando o aprendizado em prática. Vale lembrar que “O Prédio Vazio” foi contemplado no Edital de Produção de Longa-Metragem da Secult, em 2021.

As oficinas, que acontecem durante todo o mês de março, no SebraeLab, em Vitória, focam aspectos como produção audiovisual de baixo orçamento, direção de arte, interpretação, maquiagem de efeitos especiais, sonoplastia, figurino, produção executiva e fotografia. Confira as datas e horários ao final da matéria.

Acesse o formulário de inscrição AQUI.

Segundo Rodrigo Aragão, cineasta e produtor executivo da Fábulas Negras, ao longo destes 17 anos de trabalho, o set de filmagem sempre foi um lugar de aprendizado e aperfeiçoamento. “Esse é o motivo pelo qual queremos oficializar o caráter pedagógico no filme ‘Prédio Vazio’, abrindo oficinas em áreas nas quais ainda sentimos falta de profissionais capacitados. O desejo é formar uma equipe forte e apta a enfrentar os desafios técnicos e artísticos do projeto, desde a sua pré-produção até a finalização do filme”, afirma.

“Por se tratar de uma produção de horror diferente das demais obras da Fábulas Negras, com roteiro de complexidade moderada, menos locações e personagens, o projeto do filme ‘Prédio Vazio’ destinará parte da verba de pré-produção para a formação de técnicos e assistentes, por meio das oficinas de filme-escola. Elas têm o propósito de renovar e aumentar não só a equipe da Fábulas Negras, mas a oferta de mão de obra especializada no cinema capixaba”, completa Aragão.

O Prédio Vazio

O longa-metragem se passa especificamente na Praia do Morro, balneário da cidade de Guarapari, onde busca, mais uma vez, apresentar ao público características próprias do Espírito Santo. Ainda segundo Aragão, Guarapari tem sua peculiaridade de ser “a praia dos mineiros”, um lugar geograficamente belo e economicamente acessível, atraindo milhares de veranistas, todo ano, que ocupam praias e prédios e movimentam a economia local, mas que deixam para trás uma cidade praticamente vazia à beira-mar, criando um contraste gigantesco entre o “alto verão” e a “baixa temporada”.

A sinopse é a seguinte: Carol acorda após ter um pesadelo com sua irmã, que está passando o carnaval em Guarapari. Após um telefonema, descobre que Mary foi agredida pelo namorado, que roubou seu dinheiro e documentos e a deixou em um prédio à beira-mar, com apenas mais uma diária de aluguel paga. Carol, então, embarca numa viagem com seu namorado, Fábio, para ajudar a irmã que misteriosamente para de responder às tentativas de contato. Ao chegar à cidade, descobrem que o prédio está vazio e Mary desaparecida.

Sobre a Fábulas Negras Produções

A Fábulas Negras nasce do sonho do cineasta Rodrigo Aragão que, identificando no grupo de amigos talentos e afinidades, formou uma equipe que tem contribuído para dar nova vida ao cinema de horror no Brasil.

Com 17 anos de atividade, realizou cinco curtas, seis longas e uma websérie, com participação em mais de 100 festivais ao redor do mundo, e 32 prêmios nacionais e internacionais. Uma carreira frutífera para uma empresa dedicada a um nicho de mercado específico, tornando-se referência em efeitos especiais práticos em todo o país e firmando parceria com grandes empresas produtoras, como Globo Filmes, O2 e RT Features.

Confira os dias e horários das oficinas:

As oficinas acontecem no SebraeLab (Rua Belmiro Rodrigues da Silva, Enseada do Suá, Vitória, ES). Serão selecionados 15 alunos por oficina, com faixa etária entre 18 e 30 anos.

6 a 9/3/2023

Produção Audiovisual de Baixo Orçamento

(Com Rodrigo Aragão e Mayra Alarcón)

Das 10h às 13h

13 a 16/3/2023

Direção de arte

(Com Rodrigo Aragão)

Das 10h às 13h

Interpretação para cinema

(Com Rodrigo Aragão)

Das 14h30 às 17h30

20 a 23/3/2023

Maquiagem de efeitos especiais

(Com Rodrigo Aragão)

Das 10h às 13h

Som para cinema

(Com Fernando Paschoal)

Das 14h30 às 17h30

27 a 30/3/2023

Produção e produção executiva

(Com Mayra Alarcón)

Das 10h às 13h

Figurino

(Com Regina Schimitt)

Das 10h às 13h

Fotografia para cinema

(Com Alexandre Barcelos)

14h30 às 17h30

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Secult

Tiago Zanoli / Erika Piskac / Danilo Ferraz / Juliana Nobre

(27) 3636-7111 / 99753-7583 / 99902-1627

[email protected] / [email protected]

Fonte: Governo ES