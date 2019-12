Produtora do Porta dos Fundos sofre ataque no Rio de Janeiro

A produtora responsável pela criação dos programas Porta dos Fundos foi alvo de um ataque, na madrugada desta terça-feira (24), no Humaitá, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A assessoria de imprensa do grupo afirmou que foram jogados dois frascos de coquetéis molotov na fachada do prédio que causaram danos no quintal e na recepção.

Segundo a análise da equipe do Porta dos Fundos , a presença de um segurança no local evitou que a tragédia fosse ainda maior. De acordo com o G1 , o fogo foi contido por um funcionário que estava no prédio.

Em nota oficial, a assessoria informou que o “Porta dos Fundos condena qualquer ato de ódio e violência e, por isso, já disponibilizou as imagens das câmeras de segurança para as autoridades, para o Secretário de Segurança, e espera que os responsáveis pelos ataques sejam encontrados e punidos”.

O grupo reafirmou que seguirá em frente “mais unido, mais forte e mais inspirado pela liberdade de expressão”. Acredita-se que o ataque tenha acontecido devido ao “Especial de Natal do Porta dos Fundos ” que gerou muita polêmica entre os internautas e grupos cristãos .

