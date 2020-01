Produtor rural atira e mata suspeitos de invadir propriedade em Boa Esperança

O fato aconteceu por volta das 20 horas deste sábado, na Zona Rural do município de Boa Esperança, no Norte do Espírito Santo

Uma ocorrência policial chamou a atenção dos moradores da cidade de Boa Esperança, região Noroeste do Espírito Santo. Na noite deste sábado (11), dois suspeitos de invadir uma propriedade na Zona Rural do município foram mortos após o dono do local reagir e atirar contra eles.

Moradores da região relataram que o crime aconteceu por volta das 20h20. O proprietário estava em casa, com a família, quando os dois suspeitos entraram tentaram invadir a propriedade, ameaçando a esposa do produtor rural, que entrou em luta corporal contra os invasores.

Para evitar um assalto à propriedade, o produtor rural usou uma arma de fogo, de calibre não informado, e atirou contra os suspeitos. O socorro foi acionado, mas os suspeitos morreram no local da ocorrência.

Os corpos permaneceram no local da ocorrência, aguardando a perícia da Polícia Civil. De lá, foram levados para o Departamento Médico Legal (DML) de Linhares.

Ainda não há informações se o produtor rural foi encaminhado à delegacia e se os corpos ainda estão no DML. A matéria será atualizada assim que chegarem novas informações.

(*Folha Vitória)